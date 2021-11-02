"Это чертовски здорово": как Леди Гага оценила "Дом Гуччи" – неожиданное видео

Меньше месяца остается до даты выхода "Дома Гуччи" с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях. Леди Гага сказала, что недавно просмотрела биографический фильм, заинтриговав публику. Отзывы певицы и семьи Гуччи читайте ниже.

Леди Гага не могла не использовать ругательства, размышляя о том, насколько хорош "Дом Гуччи". Биографическая драма, которую поставил известный режиссер Ридли Скотт, рассказывает о семье, которая представляет известный итальянский модный бренд Gucci. Скотт исследует события 1995 года убийства Маурицио Гуччи, которые подробно описаны в книге Сары Гэй Форден 2001 года "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".

Кстати Леди Гага организовывает убийство в новом трейлере фильма Ридли Скотта "Дом Gucci"

На недавнем живом выступлении Гага поговорила со своей публикой о фильме. Поклонница @gagallure сняла видео с ее словами и опубликовала его в твиттере. В ролике можно услышать, как Гага говорит, что она только что посмотрела весь фильм и была поражена. Когда публика разразилась аплодисментами, Гага искренне засмеялась.

Это чертовски замечательно,

– воскликнула 35-летняя певица.

Роль Леди Гаги

Гага играет роль Патриции Реджани, итальянской светской львицы, которая вышла замуж за Гуччи в 1972 году. К ней присоединился звездный состав известных и талантливых актеров, в частности Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Джереми Айронс и Аль Пачино. Премьера "Дома Гуччи" запланирована на 24 ноября.

Трейлеры и отзывы

"Дом Гуччи" – второй большой фильм Гаги после того, как она получила признание критиков в ленте 2018 года "Звезда родилась".

Последний трейлер фильма дает зрителям возможность взглянуть на захватывающую драму и скандалы. Это также подчеркивает исключительную трансформацию Гаги в стильную и расчетливую женщину.

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Как отреагировала семья Гуччи на фильм?

Пока трейлеры к фильму "Дом Гуччи" доказывают замечательную игру Гаги, лента получила негативные отзывы от членов семьи Гуччи. В частности Реджани выразила свое раздражение тем, что Гага не встретилась с ней до съемок в биографическом фильме. Кроме того, двоюродный брат Маурицио Гуччи прокомментировал, что семья "по-настоящему разочарована". Речь шла также о том, что семья Гуччи подаст в суд после просмотра фильма.

"Дом Гуччи" – один из самых ожидаемых фильмов

Несмотря на значительные замечания, "Дом Гуччи" – один из самых ожидаемых фильмов, премьера которого состоится в этом месяце. Более того, с таким звездным составом и Ридли Скоттом можно уверенно говорить, что фильм будет хитом. Лишь из одних только трейлеров можно многое понять: романтика, измена, горе и месть, переплетены между глянцевыми показами мод и роскошными пейзажами. Что касается Леди Гаги, то она готова показать еще одно удивительное выступление с безупречным преображением и безошибочным итальянским акцентом.