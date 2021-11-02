Леді Гага не могла не використовувати лайки, роздумуючи про те, наскільки гарний "Дім Ґуччі". Біографічна драма, яку поставив відомий режисер Рідлі Скотт, розповідає про сім'ю, яка представляє відомий італійський модний бренд Gucci. Скотт досліджує події 1995 року вбивства Мауріціо Ґуччі, які детально описано у книзі Сари Гей Форден 2001 року "Дім Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності".

До речі Леді Гага організовує вбивство у новому трейлері фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі"

На нещодавньому живому виступі Гага поговорила зі своєю публікою про фільм. Шанувальниця @gagallure зняла відео з її словами та опублікувала його у твітері. У ролику можна почути, як Гага каже, що вона щойно подивилася весь фільм і була справді вражена. Коли публіка вибухнула оплесками, Гага щиро засміялася.

Це до біса чудово,

– вигукнула 35-річна співачка.

Роль Леді Гаги

Гага грає роль Патриції Реджані, італійської світської левиці, яка вийшла заміж за Гуччі у 1972 році. До неї приєднався зірковий склад відомих і талановитих акторів, зокрема Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайєк, Джеремі Айронс та Аль Пачіно. Прем’єра "Дому Ґуччі" запланована на 24 листопада.

Цікаво. "Дім Ґуччі" – другий великий фільм Гаги після того, як вона отримала визнання критиків у стрічці 2018 року "Зірка народилася".

Трейлери та відгуки

Останній трейлер фільму дає глядачам можливість поглянути на захопливі драму та скандали. Це також підкреслює виняткову трансформацію Гаги у стильну та розважливу жінку.

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"Дім Ґуччі" 2021: дивіться другий трейлер онлайн

Як відреагувала родина Ґуччі на фільм?

Поки трейлери до фільму "Дім Ґуччі" доводять чудову гру Гаги, стрічка отримала негативні відгуки від членів родини Ґуччі. Зокрема Реджані висловила своє роздратування тим, що Гага не зустрілася з нею до зйомок у біографічному фільмі. Крім того, двоюрідний брат Мауріціо Ґуччі прокоментував, що родина "по-справжньому розчарована". Йшлося також про те, що родина Ґуччі подасть до суду після перегляду фільму.

"Дім Ґуччі" – один із найочікуваніших фільмів

Попри значні зауваження, "Дім Ґуччі" – один із найочікуваніших фільмів, прем'єра якого відбудеться цього місяця. Ба більше з таким зірковим складом і Рідлі Скоттом можна впевнено говорити, що фільм буде хітом. Лише з одних тільки трейлерів можна багато чого зрозуміти: романтика, зрада, горе та помста, переплетені між глянсовими показами мод та розкішними пейзажами. Що стосується Леді Гаги, то вона готова показати ще один дивовижний виступ із бездоганним перетворенням та безпомилковим італійським акцентом.