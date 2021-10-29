Другий трейлер вийшов не менш ефектним, аніж перший. Родина, амбіції, вбивство – головні меседжі у найочікуванішій прем’єрі листопада!
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Що показали у трейлері
У ролику показали момент знайомства Патриції Реджані з усією сім’єю Ґуччі, весілля та боротьбу за те, щоб теж називатися Ґуччі, а також момент пострілу, від якого загинув її чоловік Мауріціо. У трейлері Патриція розуміє, що зустріла особливу родину з певними традиціями, що часом шокують. У ролику ефектно звучить саундтрек Sweet Dreams.
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Актори та ролі драми "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта
- Головну роль Леді Ґуччі зіграє Леді Ґаґа. Однак, були чутки, що її може зіграти Анджеліна Джолі;
- Адам Драйвер зіграє Мауріціо;
- Джаред Лето перевтілиться в Паоло;
- Аль Пачіно стане Альдом;
- Джеремі Айронс зіграє роль Родольфо Гуччі;
- Сальма Хайєк з'явиться в ролі Піни Авріемми, подруги і ясновидиці Патриції.