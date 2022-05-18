"Это то, что работает на идентичность": Ирма Витовская о культуре и волонтерстве во время войны

С первого дня войны заслуженная артистка Украины Ирма Витовская вносит важный вклад в победу Украины над Россией. Она волонтерит, собирает деньги на армию, а также поддерживает украинскую культуру.

В сюжете ТСН Ирма Витовская рассказала, как помогает стране и почему важно не забывать о культуре во время войны. Недавно звезда была в Италии на презентации комедии "Коза Ностра", где она сыграла главную роль, однако сейчас находится в Украине, в родном Ивано-Франковске, передает 24 канал.

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Витовская рассказала об украинской культуре и волонтерстве во время войны

В частности, в Ивано-Франковске актриса начала волонтерить и собирать средства для нашей армии. В Италии она рассказывала иностранным СМИ о войне и помогла сотне украинцев снять убежище за границей.

"Из таких кризисных территорий мы где-то вывезли более 500 человек. Это очень травмированные дети. Даже когда сейчас срабатывает сирена, я понимаю, что для них это очень тяжело. Им лучше быть где-то вообще за территорией Украины", – сказала Ирма.

Следует дополнить, что актриса не забывает и о культурном фронте. Она занимается преподаванием в режиме онлайн и участвует в культурных проектах. Более того, играет в спектаклях для переселенцев. Витовская в сюжете отметила, что мы, украинцы, должны обязательно поддерживать культуру, потому что это то, что внутри нас, Украины.

Это то, что работает на идентичность. То, что работает как фундамент нашей новой политической нации, которая не просто через границу или по паспорту, а уже внутри. И вот то, что внутри – это делает культура и образование,

– отметила Ирма.

Актриса отметила также свою главную роль в украинско-итальянской комедии "Коза Ностра": "Мы как раз хотели показать украинку, которая берет судьбу в свои руки, едет и решает, что она вот так будет двигаться. И собственно мне это понравилось, что это не от несчастья. Она очень нормально жила здесь, просто так захотелось ей.

Сюжет фильма "Коза Ностра"

Напомним, гангстерская семейная комедия расскажет о приключениях украинской работницы Влады Козы, которая помогает итальянскому мафиози уладить конфликты с детьми, наследниками клана, и, как следствие, вернуть былое могущество.

Именно благодаря "секретному украинскому ингредиенту" сильной украинки Влады Козы, семейству Лагана таки удастся найти общий язык и восстановить утраченную власть и могущество клана.



Творческая команда кинокомедии / Фото пресс-службы фильма

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Что следует знать о работе над проектом

Работа над комедией началась в 2017 году – именно тогда состоялся питчинг проекта на престижном MIA TV Drama Series Pitching Forum в Риме. После удачного питчинга начался марафон переговоров с потенциальными партнерами – выбор пал на итальянскую кинокомпанию Pepito Produzioni, чей взгляд на съемку понравился продюсеру Екатерине Вишневской и автору идеи и сценаристке Анастасии Лодкиной.

Кроме того, идея получила поддержку одного из подразделений национальной итальянской телерадиокомпании RAI – кинокомпании Rai Cinema, по заказу которой и была снята лента. Кстати, предыдущая коллаборация мастодонтов итальянской киноиндустрии принесла чудесные плоды – лента Bad Tales, продюсированная Pepito Produzioni и Rai Cinema, завоевала Серебряного Медведя за лучший сценарий на 70-м Берлинском международном кинофестивале.



Итальянский постер комедии / Фото пресс-службы фильма