В интервью Новому каналу звезда рассказала о шестом чутье перед бомбежками и волонтерской деятельности. По ее словам, полномасштабное вторжение она ожидала с 2014 года, особенно остро – с конца 2021 – начала 2022 годов.

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Как Ирма Витовская готовилась к войне

Актриса была в информационном "шуме". Судя по всей пропаганде, которая была в Российской Федерации, она поняла, что там хотят воссоздать Советский Союз. Потому была к этому готова.

Конец 2021 мы проскочили. Чувствовала, что скоро все начнется. Называли разные даты, но я думала, что все произойдет 23 февраля, в день советской армии. Тогда россияне могли начать наступление, чтобы 9 мая, как это уже подтверждают, праздновать определенную победу. А до 30 декабря 2022 воспроизвести свой так называемый второй Советский Союз,

– рассказала она.

Ирма даже прошла однодневные курсы в "Женском Дозоре" – "Военные действия в городах": "Мы понимали, что вот-вот может начаться. Но к войне можно готовиться, но все равно никогда не быть готовым". После тренинга звезда передавала свои знания коллегам, рассказывала соседям.

Накануне вторжения у актрисы были недобрые ощущения.



"Вечером 23 февраля в кинотеатре "Оскар" проходила премьера фильма, на которой было много кинематографистов и людей из киноиндустрии. Мы все говорили на тему надвигавшейся войны, и даже как-то шутили об этом", – вспоминает Ирма.

Весь день у меня было довольно удрученное состояние, не изменилось оно и вечером. Я извинилась, что не осталась на фильм, и уехала домой с недобрыми ощущениями. Возможно, это была актерская интуиция, потому что что-то мозолило внутри. Когда в 5 утра 24 февраля позвонили по телефону знакомые и сказали, что слышат взрывы, поняла, что совершенно растеряна,

– вспомнила она.

Актриса поняла, что вроде бы и готовилась к войне, но в конце концов не была готова: "То есть все готовились к широкомасштабной войне, но все надеялись, что этого не произойдет. Или что это будет какая-то локальная история, и мы все сосредоточимся на локальной помощи".

Когда в начале войны люди массово уезжали из Киева, она хотела остаться и применять приобретенные на тренинге знания. Однако через несколько дней поняла, что сыну будет лучше в безопасности, да и родители не будут волноваться. Поскольку их квартира находится на 18 этаже.

Трудно было спускаться в подвал без лифта при каждой воздушной тревоге. Решили ехать, когда Житомирская трасса уже была закрыта. На свой страх и риск мы отправились югом Киевской области, как-то через села проскочили, так и уехали. Хотели оставить ребенка у родителей, а сами вернуться поездом в Киев. Муж вернулся, а я осталась, приобщившись к помощи здесь,

– сказала Ирма.