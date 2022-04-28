Лия Ахеджакова отметила, что отношения между украинцами и россиянами уже никогда не будут такими, как были раньше, а если что-то и изменится, то произойдет это очень нескоро – через десятки или даже сотни лет. Об этом сообщает 24 канал.

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Лия Ахеджакова подытожила второй месяц войны

Прошло уже более двух месяцев с 24 февраля, когда Путин цинично напал на наши земли. С тех пор изменилось многое.

Но прежде всего изменилось то, что лично для меня больной вопрос – отношения между россиянами и украинцами, между двумя странами. И эти отношения уже, скорее всего, никогда не будут прежними,

– сказала она.

Как сообщила актриса, "через одного человека, решившего таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдания из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, когда-то, дружественные народы, которые боролись с фашистско-нацистской нечестью".

А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всем мире, устраивают еще одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, старых и просто мирных жителей, ничего не сделавших Россию. Самое страшное, что россияне закрывают на это глаза,

– подчеркнула Ахеджакова.

"Они продолжают устраивать "дискотеки" в своих розовых очках и думают, что их "великий" лидер – святой, списывая зверства в Буче на каких-то воображаемых нацистов в Украине, не задумываясь о том, кем же являются те, кто пришел на чужую землю от имени русской армии и русского народа убивать", – подытожила она.

Ранее российская актриса откровенно заявляла о крахе России. Ахеджакова подчеркнула, что не сможет простить россиянам войну против Украины.