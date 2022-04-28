В інтерв’ю Новому каналу зірка розповіла про шосте чуття перед бомбардуваннями та волонтерську діяльність. За її словами, повномасштабне вторгнення вона очікувала з 2014 року, особливо гостро – з кінця 2021 – початку 2022 років.

Дізнайтеся більше Найстрашніше, що росіяни заплющують на це очі, – Лія Ахеджакова підсумувала другий місяць війни

Як Ірма Вітовська готувалася до війни

Акторка була в інформаційному "шумі". Судячи з усієї пропаганди, яка була в російській федерації, вона зрозуміла, що там хочуть відтворити Радянський Союз. Тому була до цього готова.

Кінець 2021 року ми проскочили. Відчувала, що скоро все почнеться. Називали різні дати, але я думала, що все станеться 23 лютого, в день радянської армії. Тоді росіяни могли розпочати наступ, щоб 9 травня, як це вже й підтверджують, святкувати визначну перемогу. А до 30 грудня 2022 року відтворити свій так званий другий Радянський Союз,

– розповіла вона.

Ірма навіть пройшла одноденні курси в "Жіночій Варті" – "Військові дії у містах": "Ми розуміли, що от-от може початися. Але до війни можна готуватися, та все одно ніколи не бути готовим". Після тренінгу зірка передавала свої знання колегам, розповідала сусідам.

Напередодні вторгнення акторка мала недобрі відчуття.



"Увечері 23 лютого в кінотеатрі "Оскар" відбувалася прем’єра фільму, на якій було багато кінематографістів і людей з кіноіндустрії. Ми всі говорили на тему війни, яка насувалася, і навіть якось жартували про це", – згадує Ірма.

Весь день у мене був досить пригнічений стан, не змінився він і ввечері. Я вибачилася, що не залишилася на фільм, і поїхала додому з недобрими відчуттями. Можливо, то була акторська інтуїція, бо щось муляло всередині. Коли о 5 ранку 24 лютого зателефонували знайомі й сказали, що чують вибухи, зрозуміла, що абсолютно розгублена,

– пригадала вона.

Актриса зрозуміла, що ніби й готувалася до війни, але зрештою не була готова: "Тобто всі готувалися до широкомасштабної війни, але всі сподівалися, що цього не станеться. Або що це буде якась локальна історія, і ми всі зосередимося на локальній допомозі".

Коли на початку війни люди масово виїжджали з Києва, вона хотіла залишитися й застосовувати набуті на тренінгу знання. Однак за декілька днів зрозуміла, що синові буде ліпше в безпеці, та й батьки не будуть хвилюватися. Оскільки їхня квартира знаходиться на 18-му поверсі.

Важко було спускатися у підвал без ліфта при кожній повітряній тривозі. Вирішили їхати, коли Житомирська траса вже була закрита. На свій страх і ризик ми вирушили півднем Київської області, якось через села проскочили, так і виїхали. Хотіли залишити дитину в батьків, а самі повернутися потягом до Києва. Чоловік повернувся, а я лишилася, долучившись до допомоги тут,

– сказала Ірма.

