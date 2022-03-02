"Это ложь": российский кинокритик Антон Долин призвал россиян не верить пропаганде

2 марта 2022 , 17:12
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Источник:

фейсбук Антона Долина

Российский кинокритик и журналист Антон Долин осудил войну Путина против Украины и призвал граждан России не верить в пропаганду. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам Долина, "люди в России напуганы, деморализованы, раздавлены, унижены". Им "отняли достоинство и право даже на символический протест".

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Постараюсь недолго. Пропаганда говорит: по Украине правят фашисты! Но вы знаете: это ложь. Пропаганда говорит: у нас не война, а спецоперация! Но вы знаете: это ложь,
– написал кинокритик.  

"Пропаганда говорит: Европа и Штаты желают распада России! Но вы знаете: это ложь. Пропаганда говорит: оппозиция — предатели родины! Но вы знаете: это ложь. Почему же когда пропаганда говорит, что россияне поддерживают вождя и хотят войны с Украиной, то вы ей верите?" – добавил он. 

Кроме того, Долин дополнил, что российских оккупантов вывезли на войну обманом. 

Полный текст Антона Долина в фейсбуке

"Постараюсь недлинно.

Пропаганда говорит: Украиной правят фашисты! Но вы знаете: это ложь.

Пропаганда говорит: у нас не война, а спецоперация! Но вы знаете: это ложь.

Пропаганда говорит: Европа и Штаты желают распада России! Но вы знаете: это ложь.

Пропаганда говорит: оппозиция – предатели родины! Но вы знаете: это ложь.

Почему же когда пропаганда говорит, что россияне поддерживают вождя и хотят войны с Украиной, то вы ей верите?

Люди в России испуганы, деморализованы, раздавлены, унижены. У них отобрали достоинство и право на даже символический протест.

Но никто из них не хочет войны. Даже солдат на войну вывозят обманом, назвав ее "учениями".

И истовая вера оболваненного телевизором обывателя в «спецоперацию» говорит о том же: и путинист уговаривает себя – "это не война". Потому что если война, то как жить?

Люди не хотят войны. Ее хотят те, кто захватил власть и ведёт войну от лица народа, успешно обманывая этой ложью даже своих яростных противников.

Не верьте пропаганде".

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Автор: Наталія Гулій