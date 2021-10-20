Недавно Marvel опубликовала промо ролик, на кадрах которого можно увидеть первую в истории киновселенной ЛГБТК+ семью: Фастоса в исполнении Брайана Тайри Генри, его мужа Хааза Слейман и их сына, который в видео рассказывает, что видел по телевизору Икариса. Муж Фастоса, по профессии архитектор, в эпизоде молчит.

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"Вечные" 2021: смотрите промо ролик

18 октября в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера супергеройского фильма "Вечные", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль. Кстати, на красную дорожку актриса вышла с пятью детьми.

В день мировой премьеры Кевин Файги прокомментировал появление ЛГБТ-персонажей в киновселенной Marvel. В частности, он сказал, что "это только начало".

Персонажи – геи были в комиксах и раньше. В фильмах их сейчас будет больше, чем раньше, и это лишь начало,

– поделился Кейги.