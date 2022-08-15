Марьинка – одна из самых горячих точек в Донецкой области, где продолжаются жестокие бои. Несмотря на круглосуточные обстрелы и опасность на улицах, группа местных полицейских "Белый ангел" эвакуируют людей из прифронтовых городов и сел.

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Ольга Сумская показала болезненные кадры эвакуации из Марьинки

Об одной из таких эвакуаций рассказала Ольга Сумская. Она опубликовала в инстаграме видео и подписала: "Впечатляющие кадры спасения под обстрелами. Эвакуация из Марьинки. Людей вывозила группа местных полисменов "Белый ангел", которые ездят в прифронтовые города и поселения".

Полисменам удалось вывезти семьи в более безопасное местонахождение. На видео видно, что двое мужчин получили ранения, уже по дороге им оказали первую медицинскую помощь, ведь оставаться на месте крайне опасно.