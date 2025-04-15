О депрессии, любимом, украинизации: искренний разговор со звездой "Парочки следователей" Юлией Буйновской

Недавно на украинских экранах появился сериал, который мгновенно стал настоящей сенсацией "Парочка следователей". Этот остросюжетный детектив успел завоевать сердца миллионов зрителей по всей стране, соединив в себе интригу, юмор и глубокие социальные темы. Центральную роль в сериале – образ харизматичной и принципиальной следователя Софии – блестяще воплотила молодая украинская актриса Юлия Буйновская.

София в ее исполнении – это символ сильной, уверенной в себе женщины, борющаяся не только с преступниками, но и с предубеждениями в обществе. В рамках проекта "Интервью24" Юлия эксклюзивно поделилась своими мыслями о работе над ролью Софии, тяжелую депрессию, жизненные вызовы Кроме того, актриса откровенно рассказала о личном: ее видение феминизма, влияние войны на отношения с любимым и роль украинского языка в настоящем.

Смотрите также "Женский врач", новый сериал и благотворительные бранчи: искреннее интервью с актрисой Анастасией Цимбалару

Мы очень сильны по характеру, – о роли Софии в "Парочке следователей"

Вы приобрели большую популярность благодаря своей роли в сериале "Парочка следователей". Как эта премьера повлияла на вас?

На самом деле, я не чувствую никакой разницы между своей аудиторией в 2021 году, когда у меня только что получилось буквально пару сериалов, и по состоянию на 2025 год, когда уже несколько проектов хорошо так прогремели. Но действительно, пока это касается только того, что я вижу, как растет моя аудитория в инстаграмме и появляется небольшая узнаваемость в токтоке – иногда замечаю взгляды на улице или кто-нибудь подходит. Однако, честно говоря, я не знаю, что именно должно повлиять на меня, чтобы я по-настоящему ощутила эту популярность.

Какие черты у вас и вашей героини Софии из сериала считаете похожими?

То, как она избавляется от финансовой и эмоциональной помощи родителей. Хотя она и была очень самостоятельно еще до этого, но все равно имела поддержку – и знала, что в любой момент не останется одна. И здесь случается такой переломный момент, где она становится по-настоящему самостоятельной. Так же было и в моей жизни.

У меня очень хорошие отношения с мамой. Я ее очень сильно люблю, и она всегда поддерживала меня во всем. Она – пример для меня и для многих. Потому что она дала мне возможность делать выводы и выбирать свой путь. Она всегда знала: это моя жизнь, и как я захочу – так и будет. Поэтому, когда я сама переехала в Киев в 17 лет, все равно имела ее эмоциональную поддержку.

Но вот тот самый переломный момент у меня тоже случился. Это было за год до окончания университета. Я принялась снимать комнатку у знакомых. Тогда мама еще помогала финансово, но появилось чувство стыда – что я уже взрослая, имею отношения, а все еще отчасти завишу от нее. У меня уже были свои деньги, я зарабатывала на проектах, но боялась тратить их. И все равно знала: мама всегда будет рядом, поддержит в хоть какой момент.

И вот как-то – не помню точно, или это был 2022 год, или чуть раньше – мне в голову пришла мысль: я больше не хочу брать деньги. Вообще. И с этого момента началась новая эпоха моей жизни. Я начала полагаться только на себя, на своего мужа. У нас теперь семья, и мы – отдельная частица общества.

Кроме того, что у нас с родителями был этот переломный момент, мы оба очень сильны по характеру. Как бы нас ни гнули, не прогоняли – мы все равно идем к концу. Я наделила ее (персонажа – Кино 24) именно таким упрямством – и наши сценаристы тоже. Я ей так подогрела эту уверенность! И вот этот острый юмор – он мне тоже очень близок. В действительности у нас с ней много общего. Это же, по существу, я. Прямо с новой историей и несколькими особыми чертами, которые мне подарили.



Юлия Буйновская / Фото из личного архива актрисы

У многих есть вопросы к финалу этой истории. В своих прямых эфирах в инстаграмме вы рассказывали, что не знаете, почему режиссеры решили сделать последний эпизод именно таковым.

Я действительно не знаю, почему камеру перевели на дерево | Сначала я такова: ну а действительно, почему нельзя было окончить поцелуем? Но потом, знаете, я вечером посидела, подумала – почему же так поступили.

И у меня, и у моего мужа есть любимый сериал – "Касл". Там главные герои начинают проявлять симпатию друг к другу, кажется, только в начале или конце четвертого сезона, а всего их восемь! Вот насколько нужно уметь держать интригу, держать зрителя, чтобы он прямо жаждал, когда же они, наконец, будут вместе. Они идеально подходят друг другу, постепенно раскрывается вся линия их жизни, они понимают друг друга – это фантастика.

Поэтому, честно говоря, сейчас я поддерживаю то, что у нас такой будто смытый финал – и да будет там дерево. Ибо если это многосезонная история, я хочу, чтобы она действительно была интересна. Чтобы люди ждали, хотели, жаждали этого продолжения.

Я хочу продолжать эту историю, – о 2 сезоне "Парочки следователей"

Есть ли у вас желание сняться во втором сезоне "Парочки следователей"? Как вы относитесь к возможности продолжения сериала?

Пока я очень сильно жду. Такое сильное желание возникло после просмотра. У нас сформировалось свое коммьюнити людей, которым тоже понравился наш сериал. И я почувствовала такое тепло, словно моя семья меня поддерживает и говорит: "Блин, это так классно, это так достойно.

Я почувствовала тот же домашний уют, который было очень-очень давно, еще до войны. Конечно, я хочу продолжать эту историю.

Как думаете, будет ли 2 сезон?

Ну, все писалось так, чтобы было продолжение. То есть сценаристы сразу закладывали, что такой шанс может появиться. Я очень надеюсь и верю, что на все истории с тем, что наши зрители, к сожалению, начали сливать серии в телеграмм-каналы, и поэтому канал "1+1" долго не мог понять, почему падают рейтинги… но понял – я все же надеюсь, что они простят зрителей и продолжат эту прекрасную историю.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Над чем работаете после "Парочки следователей"? Есть ли у вас роль, о какой вы мечтаете?

Мы уже выпустили "Домик к счастью", есть шесть серий шестого сезона. Эта история просто невероятна, и я счастлива, что приобщилась к этому сезону. Думаю, он будет супер особенным. И, конечно, очень сильно надеюсь на продолжение.

Пока я уже работаю над новой историей – готовлюсь и физически, и эмоционально, нравственно. Немного оставила в себе покой после последнего проекта, набираюсь сил, энергии – и скоро нужно будет выкладываться на все 130%.

Нет какой-то конкретной роли, о которой я мечтаю. Но поскольку я очень люблю читать автобиографии – а это, видимо, самое интересное, что я встречала, потому что это истории настоящих людей, – это не может не увлекать. Мне бы очень хотелось сыграть кого-нибудь из реальной жизни – возможно, известную украинку. Я действительно была бы счастлива и очень гордилась такой ролью.

Я не боюсь отстаивать свои границы, – о феминизме в "Парочке следователей"

Если смотреть внимательно, в "Парочке следователей" довольно часто освещается тема феминизма. Ваша героиня находится в эпицентре мужчин, которые часто "подкалывают" Софию тем, что она – женщина, поэтому эта работа не для нее и т.д. Вы обратили внимание на это в ленте?

Да, на самом деле там есть отдельная серия, где очень сильно открывается тема. И по всему сериалу, в принципе, показано, что женщину берут на главную должность. Если внимательно смотреть, то из третьей серии София полностью изменяет свой образ. В принципе, это не касается только сериала, но и для нашего мира: мы действительно имеем очень сильное давление. В первый день на работе она (София – Кино 24) была очень изысканна. Это ее привычный образ, и никогда с этим не было проблем. А тут она приходит, и все мужчины выглядят супер сдержанно, профессионально, почти все (смеется – Кино 24).

По моему мнению, в таких ситуациях очень тяжело из-за страха неприятия. На работе девушки часто боятся показывать себя в красивом свете в плане внешности, потому что тебя могут воспринять несерьезно. Образ Софии сменили на третьей серии, чтобы зрители и наши другие герои увидели, что, кроме того, что она очень красивая, она еще имеет большие таланты, очень перспективна, и у нее отличный ум.

К сожалению, есть такая тема у нас. И на самом деле в свои почти 25 лет я понемногу стираю все, что накапало мне в голову, и строю свою новую реальность. Что касается феминизма – это очень интересная тема, но я очень осторожно к ней подхожу. Поэтому громко выражаться еще не буду.

Сталкиваетесь ли вы в жизни с моментами, где такие вопросы возникают остро? Приходилось ли вам когда-нибудь отстаивать свои границы и возможности, как женщины, да, как это приходилось делать Софии в "Парочке следователей"?

Конечно, да. И это довольно частая история. Таково уж наше общество, пока. Это частая тема и в нашей профессии, когда ты должен доказывать, что ты профессионал.

Я не сталкивалась лично с тем, чтобы мужчины прямо сильно нарушали границы, но с самого начала, как только вижу, что носочек ноги двигается в направлении моей границы, я очень четко даю понять, что здесь вам не рады. За пределами и близко – все ок. Как только вы заходите на мою территорию, а я не разрешала, это будет честный и откровенный разговор по этому поводу. Я не боюсь отстаивать свои границы.

Не люблю об этом говорить, – амбиции в актерстве и за его пределами

Есть ли у вас какие-то амбиции, кроме актерства? Я читала, что вы мечтаете о собственном бренде. Что это может быть: одежда, косметика, или что-то другое?

Так страшно что-то планировать и говорить такие громкие слова. Я достаточно положительный реалист, но понимаю, что может быть сегодня, завтра, в любой момент. Поэтому я сменила слово "амбиции", "мечты" и "цели" на очень простое слово – "хотелки". И да, у меня они есть.

Я не очень люблю об этом говорить, но на самом деле тема своего бренда ведется еще с моих 16 лет, и мне это очень интересно. Я, ткани, одежда и стиль – это просто… Эти темы плавают со мной в одном прекрасном море. И мне очень хочется. Но пока у меня нет так много сил, чтобы взять и сделать что-нибудь шикарное. Поэтому понемногу, но думаю, я к этому обязательно приду.



Юлия Буйновская / Фото из личного архива актрисы

Мои идеи не заканчиваются, у меня есть прекрасное удивление, есть свой вкус. Будет очень круто, если буду освещать и говорить своей одеждой на тему, что такое женщина, как она может выглядеть, как к ней нужно относиться. Мне очень интересно.

Есть ли у вас амбиции сняться в фильме, какой мог бы претендовать на Оскар? Или же, возможно, вы бы хотели сняться для Netflix?

У меня есть любимые фильмы, получавших номинации на Оскаре. В принципе, если будет интересна история, интересный персонаж и хороший сценарий, то, я думаю, он сможет попасть на Netflix и даже получить номинацию на Оскар, почему нет?

Но пока нет хорошего сценария, нет возможности туда попасть. Но очень хочется. Хочется поработать над персонажем, сделать что-то, чтобы оценили, чтобы я посмотрела и сказали: "Вау, это невероятно!".

Это работа целой команды. Это не когда режиссер стоит и выдавливает свое мнение, а когда вы работаете ради одной цели. И у меня даже были команды в украинских сериалах, когда мы шли вот так рука об руку с одной целью. Это было очень классно.

Такого я терпеть не буду, – о конкуренции в семье и личной жизни

Вы часто делитесь счастливыми моментами в инстаграмме с вашим любимым мужем Егором Козловым, какой, кстати, тоже является актером. Вы нашли свою любовь на съемочной площадке?

Инстаграмм – это мой личный альбом. Я тоже периодически захожу и могу пересматривать наши видео, и мне очень приятно это смотреть. Но я хочу отметить это, что то, что мы видим в инстаграмме, не только одна реальность. Это не значит, что нет обратной стороны. Ибо, да, жизнь очень сложна.



Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото из инстаграммы актеров

Наши отношения начались во время коронавируса. Затем началась война. И наша маленькая семья проходила, проходит и, скорее всего, еще пройдет много этапов. И это сложно, это очень сложно. Хотелось бы, чтобы оно все было только идеально, и мы смеялись, улыбались и радовались нашей семье. Но мы обычная семья, как и все остальные, которые постоянно, каждый день работают над своими отношениями. Вот и все.

В "Парочке следователей" ваш мужчина также сыграл роль, правда, эпизодическую. Как это, играть на площадке абсолютное безразличие к тому, кого на самом деле любишь?

Да, мой муж снялся в эпизодической роли. Я была так счастлива, что хоть на два дня построю с ним на площадке, потому что в тот период я почти не была дома. А если была, то только там ночевала и все, бежала на площадку. И чтобы побыть южка с любимым на одной площадке – но это дар Божий. Я была очень счастлива. Ну и это, конечно, очень комфортно играть со своим мужем.

Мы очень хотим какой-то общий проект, где вместе сможем создавать интересные персонажи. Словом, играть со своими подругами, со своей семьей – это очень-очень крутая идея. Так что я мечтаю, чтобы у нас был еще хотя бы один проект.

Не чувствуете конкуренции в вашей молодой семье по поводу ролей в сериалах?

Не только у семьи нет конкуренции – среди моих самых близких друзей ее нет. Это мой ближайший круг, моя семья, и я сразу предупреждаю, поскольку оно у меня новенькое.

У меня есть подруги, выдержанные временем – 17 лет дружбы, 13 лет дружбы. там, конечно, поэтому, что мы росли вместе, о никакой конкуренции речь не идет. А моим новым подругам я сразу сказала, что я терпеть не могу конкуренцию. Я ее не воспринимаю, и в моей семье по этой теме ты можешь сказать откровенно. Ты можешь подойти ко мне и сказать: "Юля, я тебе сейчас так завидую, что ты взяла целых две роли, а у меня нет. Мне очень грустно, мне досадно, что я не могу заработать деньги, что я не могу проявиться. Поговорим на эту тему". И мы поговорим.



Юлия Буйновская / Фото из личного архива актрисы

Так может быть в обратном направлении. Я тоже могу сказать: "Блин, Настя, бурт, ты там создала такого классного персонажа. Мне так обидно, что у меня не было такой возможности". У нас есть рот – мы говорим. Ибо вот это умалчивание проблем – нет. Такого я терпеть не буду.

И снова все с чистого листа, – о влиянии войны на супругов и карьеру

Повлияла ли война на вашу пару? Как вы вместе переживаете эти сложные времена?

Конечно, война повлияла на нашу пару. Во-первых, мы женились в начале войны. Это была наша вторая годовщина. И было очень сложное время. Если бы мы тогда не взялись за руки и не пошли в одном направлении, думаю, это могло бы закончиться очень грустно. Были, конечно, моменты, когда сил уже просто не оставалось, и мы хотели сдаться, но такие вот моменты нас еще больше объединили, и мы как-то, Боже… я не понимаю, как мы это все прошли на самом деле, но пошли дальше. И сейчас мы вместе.

Многие в начале войны боялись, что придется менять профессию. Было ли у вас ощущение после 24 февраля, что профессия актера теперь никому не нужна?

Мы из тех людей, которые думали, что наша профессия не понадобится, ибо чем она может помочь в войне? И потому начали думать, как помочь себе хотя бы минимально.

Тогда Егор продавал настольные игры, потому что это одно из первых, что открылось в торговом центре. Потом вертел шаурму. Впоследствии нашел небольшое заведение недалеко от нашего дома, работал там как официант и затем работал в новом ресторане. Тогда уже появился первый намек на то, что наша киноиндустрия воскресает. И Егор получил роль. Это было огромное счастье, потому что все-таки хочется создавать. Душа очень болела без нашей творческой работы.

Я работала, как только увезла маму и бабушку за границу. Нашла себе работу в кафе у нашего дома. В тот момент, когда ты понимаешь, что жизнь начинается совершенно заново, и снова все из чистого листа, ты никому не нужен. И я начала думать, в какую сферу могу податься.



Юлия Буйновская / Фото из личного архива актрисы

Тогда случились правильные люди. Знаете, когда ты ищешь какие-то ответы, они приходят со всех сторон. И я услышала тогда свою бывшую агентшу, потому что мы очень любим моду. Мы готовы разговаривать на эту тему десятки, просто сотни часов. И она сказала: "А что, если там баер или что-то такое?" И однажды утром я просыпаюсь и такая: "Стилист, я могу быть стилистом". Нашла курсы, я их закончила, чему безгранично рада. Так создался мой инстаграммный блог о моде, где я могу самовыражаться. Я не работаю стилистом пока и, наверное, и не захочу больше, но создавать для себя образы, помогать своим подругам создавать образы и менять их стиль – это с удовольствием.

За последние годы в нашем кино наконец-то начали давать дорогу молодым украинским актерам. Часто ли вы слышали отказы в свой адрес?

На популяризацию наших актеров очень положительно повлияло, что российские актеры покинули нашу страну. У нас появилось больше работы.

У меня с 2021 года все как-то правильно сложилось. У меня была цель, я к ней шла, я получала очень хорошие предложения, хорошие проекты, я росла на этих проектах, меня учили актеры, режиссеры, безгранично им благодарна. И в самом деле до начала войны я чувствовала, что в правильном месте, в правильном направлении. С началом войны у меня все просто сломалось в моей голове. Я не понимала, куда дальше идти, нужно ли мне возвращаться в эту профессию.



Юлия Буйновская / Фото из личного архива актрисы

В момент, когда начали появляться намеки на какие-то роли, я получила пробы. Приезжала в эти пробы 4 или 5 раз. Это было очень далеко от моего дома, зима. И, наконец, канал отказал мне и взял другую девушку. Я плакала своему агенту, что так хочу свою работу, я просто жить без этого не могу. И вот с того момента вроде бы все посыпалось.

Я впервые столкнулась с отказами. Ролей становилось все меньше и меньше. Мне казалось, что что-то сломалось во мне, что больше не умею играть, не могу. Я как потеряла позитив, и вот, этот огонек больше не горел в моих глазах. Так долго продолжалось. Много отказов было. Затем пошли проекты за копейки. там, где ты на эту сумму приехал, вошел домой, взял немного пищи, накормил Егора и уехал работать. Фу, кошмар. Затем начались небольшие проекты. И понемногу я все еще восстанавливаюсь, ибо это как бы путь снова с чистого листа.

Полный внутренний апокалипсис, – о тяжелой депрессии и выходе из нее

Вы распоядали, что довольно рано, в 18 лет имели депрессию. Что стало причиной такого положения? И как поддерживаете ментальное состояние и мотивацию в такие тяжелые времена?

Да, действительно, в 18 лет я узнала, что имею депрессию. Это произошло из-за того, что я не знала, как правильно прожить расставание с человеком. Тем более, я считаю, что 18 лет – это еще ребенок, и твоя нервная система еще не совершенна, она в процессе развития. И вот как раз в тот момент, когда ей по максимуму нужна поддержка, ее поломали, еще и так изрядно потоптались. А дальше, поэтому, что это театральный вуз, ты постоянно слышишь, что актер должен быть голодным, актер должен быть несчастным, и только тогда он – хороший актер. И ты прибавляешь: актер должен быть несчастным, голодным, все. Нет, я не могу быть счастлив. Добавилось очень сильное истощение, нелюбовь к себе, непонимание, почему так вышло. И сейчас могу сказать, видя, какой путь я прошла, это был прекрасный путь, очень сложный, но я рада, что я здесь.

Начнем с того, что моя мама психолог уже более 15 лет. Как только она узнала, она предоставила мне очень хорошего психолога, с которым я просто не сошлась по характеру. Когда мама предлагала мне сделать какие-нибудь упражнения, что-то вместе помедитировать, я такая: "Нет, мама, это все фигня, я не буду это делать". Но когда проблемы стучат в твое окошечко, ты такой: "Так что там делать? Я все это сделаю". Затем был еще один психолог, и еще, и семь специалистов. Со взором на все, что случилось со мной, я не понимаю, как можно было не распознать то, что меня надо перенаправить в психиатр, какой бы, я думаю, гораздо раньше смог мне помочь.

Я спасибо за опыт, спасибо за очень интересные темы. Мы проделали всех "мам и пап". Но хотелось бы, конечно, наслаждаться жизнью, а не в свои прекрасные юные годы переживать полный внутренний апокалипсис.

Почти сразу пришла к йоге. Конечно, это не специалист и не врач. Но это поддержка. И благодаря йоге, благодаря тому, что у меня очень умная мама, которая не тыкала меня в лицо советами, а очень осторожно вела меня и просто была рядом, поддерживала.

Мама даже не хотела признаваться себе, что у меня депрессия. И это болезненный момент. Маме было очень тяжело как-то принять это, даже учитывая то, что она очень хороший специалист.



Юлия Буйновская / Фото из личного архива актрисы

На самом деле, мне полегчало только, когда я пришла к психиатру и оказалось, что, как бы я ни боролась, к сожалению, серотонин просто не проходит в мой мозг, потому что он закрыт кортизолом. Эти молекулы не доходят до мозга. И единственное, что мне нужно было – чтобы специалист в правильный момент помог. Уже есть медикаментозное вмешательство, все хорошо, мне это очень помогает жить. Я открыла глаза и такова: "Вау, неужели так можно было жить с 18 лет?"

Если вы чувствуете намек на то, что вы в красной зоне, то надо срочно лететь к своему психологу (если он у вас хороший) или к психотерапевту. Психотерапевтом может быть только врач-психиатр. И тогда он может назначить вам или медикаментозное лечение, или лечение в терапии. Я буду это подчеркивать, что же вы можете поддерживать свое состояние, но первое, что нужно сделать, – обращаться к врачу. А потом, конечно, поддерживать свое состояние спортом, тем более йогой. Не забывать о прогулках. Меня все заново учили: как жить, как ходить, как дышать. Меня Егор водил по 5 минут гулять, потому что я сдавалась.

Очень хотелось бы, чтобы с людьми, которые имеют похожую проблему, был тот, кто сможет понять. я не знаю, как мы справились. Когда мне стало легче, поняла, как тяжело было Егору. Он, нащупывая правильный путь, однажды дошел до правильного направления со мной.

Как вы помогаете себе в моменты затруднений сегодня?

Я трудоголик и сейчас работаю над этим. Я не сразу понимаю, что переутомилась. И эти выгорания очень неожиданно приходят в мою жизнь. У меня есть врач, ведущий мое медикаментозное лечение. Это врач-психиатр. Она ведь является моим психотерапевтом. Я обращаюсь к ней уже достаточно редко, раз в три-четыре месяца, если есть такая неотложная потребность. Но каждый месяц она просматривает мое медикаментозное лечение.

Вот сейчас у меня выгорание, и она направила меня к психологу, который каждую неделю помогает мне справиться с этим. У меня есть группа поддержки. И я вижу, насколько светлею стала моя голова, когда мы проработали все, что было, когда меня научили правильно жить и дышать. Трудности сейчас не кажутся столь глобальными. С таким умом я могу видеть реальную картину и помогать своим близким. Не навязывать, а просто говорить свое мнение. Но это так здорово! Я даже немного завидую людям, которые так жили и живут.

Очень грустно от этого, – о русскоязычных людях и "мягкой" украинизации

Вы родом из Харькова, где большое количество русскоговорящих людей. Как вы относитесь к тому, что сегодня многие до сих пор не перешли на украинский?

Да, я родом из Харькова. Действительно, там очень много русскоязычных людей. Я была там недавно. Но, знаете, меня приятно поразило то, что вокруг были только украиноязычные. Единый, кто говорил по-русски, это был таксист. Ну, я не буду хамить, даже не буду выражать свое мнение, потому что, если через три года человек не захотел перейти на украинский язык, то вряд ли она это сделает. Меня волнует моя семья. Меня волнует, чтобы в моей семье говорили на украинском языке.

Моя школа, мы все разговаривали на русском языке, и когда я поступала в университет, это была огромная проблема, потому что я знала 5-6 слов и свой материал, который рассказывала при поступлении. И два с половиной года я учила украинский, мне было очень тяжело, но я рада, что еще тогда приняла это решение.

Мне было стыдно, что я в окружении, где все говорят на украинском языке, потому что у нас украиноязычный мастер, а я не говорю. я часто молчала, потому что просто не знала, как выразиться. Был протест, но я пришла к своему выбору. И в самом деле мы перешли еще в 2021 году, когда начали снимать сериал "Полкан".

До этого у меня были пробы на украиноязычный проект. И меня не взяли из-за этого, что у меня был неорганический украинский язык. Я так расстроилась, это была просто моя любимая режиссер. И она говорит: "Юля, ты прекрасна, но у тебя очень плохая речь, понимаешь?". Я мужу так плакала. Он говорит: "Юля, давай переходить, потому что иначе так и будет дальше". И как раз где-то через 2-3 месяца я получаю главную роль в сериале "Полкан". Мы тренировались просто ежеминутно.

С того момента я не захотела переходить на русский. В моей семье это было тяжело, потому что, если у меня в окружении хотя бы был украинский язык, там ее не было. И маме было очень тяжело, она старается до сих пор. Я говорю только на украинском со своими родными. И как приятно, когда даже моя бабушка, которая всю жизнь говорила по-русски, звонит мне и говорит по-украински.

Некоторые считают, что "кроткая" украинизация не сработала и стоит попробовать жесткую. Что вы думаете по этому поводу?

На самом деле мне очень жаль, что есть такие люди. Даже среди молодежи я слышу, когда мы выходим прогуляться с Одри (домашний любимец – Кино 24), что именно подростки даже не пытаются разговаривать на украинском. Очень грустно от этого. Грустно, что они слушают русскую музыку. И я этого не понимаю. Не вместе ли мы переживали эту войну и до сих пор переживаем? Правда, я не знаю.

Я свой выбор сделала и в моем окружении говорят только на украинском языке. Мне кажется, мы многое делаем, чтобы люди поняли, что следует говорить и знать наш язык.

Иногда наступает момент, когда я настолько злюсь, что могу не отвечать, если ко мне говорят по-русски. А тем более, если это в заведении, например, официанты. Так случилось со мной в Одессе. Там ко мне подошел официант и говорил по-русски. Давайте так: вы можете дома, за закрытыми дверями, разговаривать хоть на вьетнамском языке. Но ты выходишь в люди и, если ты еще и обслуживаешь людей, то должен говорить на нашем языке. Ну, мне бы очень хотелось, если бы все-таки люди пытались.

Мне стыдно за эти истории, – о насилии, манипуляции, харасмент от преподавателей КНУТКиТ им. Карпенко-Карого

Вы учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидение. Сталкивались ли вы за время студенчества с проблемами, о которых сегодня говорят все: насилием, манипуляциями или харасментом от преподавателей?

Да, училась в Карпенко-Карого. На самом деле нам повезло гораздо больше. Когда я только уходила в университет, я уже знала, что меня ждет. Все творческие профессии, почему-то, мы привыкли воспринимать так: "Она нормальная, просто она творческая, у нее свое видение, да, она кричит, но она творческая". И это очень странно. Я желаю, чтобы такого больше не случалось.



Юлия Буйновская / Фото из личного архива актрисы

Были преподаватели, очень часто повышали голос. Но, ставя себя на их место, я понимаю, что когда у тебя много людей, и ты пытаешься донести свое мнение, тебя никто не слушает, или слушают очень плохо, не делают домашние задания или не выполняют этюды, это тяжело. Ты вкладываешь всю душу, а у нас были и такие преподаватели, которые очень сильно хотели, чтобы у нас все вышло. Но случаются и люди, которые не хотят ничего делать.

Я скучаю по университету, но да, очень много плохих моментов случалось. И не только на нашем курсе. Я знаю много историй, и мне стыдно за эти истории. Просто за голову берешься, когда слушаешь сейчас. А все оно открывается и открывается. Паршиво. Очень страшно. Но я рада, что эта тема поднимается, поэтому надеюсь, дальше такого не будет. И сейчас наши младшие ученики уже знают, как отстаивать свои права.

Относительно нашего курса, у нас была нечестная ситуация, когда преподавательница любила и видела на своем курсе только мужскую сторону. А мы, прекрасные женщины, будто просто существовали, а вот этот парень – самый талантливый, все. А все остальные – выходите отсюда. И это было очень обидно. Ибо оттуда и началась эта конкуренция. Я сейчас критически отношусь к конкуренции, потому что нам ее "усаживали", выращивали. А я протестовала и дальше протестую. Конкуренция между женщинами… кто-то типажем больше подходит, кто-то – меньше. Даже не хочу говорить о конкуренции. Слава Богу, это на меня не повлияло, но на кого повлияло. И у кого-то эта злоба прорастала. У нас были крики, манипуляции. Я отлично это помню. Было время, когда я не понимала, что я делаю в университете. Очень хотелось уйти. Пока мы выпустились. И все, имею другую жизнь.

Но все равно я очень благодарна своему мастеру за то, что, как минимум, она меня взяла. Благодарна за то, что у меня все же была свобода действий. И она (мастер – Кино 24) была человечной. Часто случались случаи, когда кто-то мог заболеть. Я тогда жила в общежитии, и она передавала деньги на лекарства нашим студентам – обычно это были ребята. Но все равно – как человек она хорошая.

Если говорить о ней как о мастере – да, есть определенные недостатки. Часто мне было некомфортно работать, потому что хотелось вдохновляться, когда учишься, а не защищаться. Но те трудные моменты в театральном вузе, которые я прошла, научили меня сражаться. я знаю, как могу ответить, знаю, чего я стоит. Потому что тогда мне пришлось изрядно попотеть, чтобы доказать, что я чего-то стою. Идти и не сдаваться – причем в пользу себе – этому я научилась еще тогда.

Какие украинские фильмы вы бы точно посоветовали посмотреть всем?

Относительно украинских лент, то они сейчас такие красивые, интересные, есть над чем подумать. Последние фильмы, которые я посмотрела: "Безумцы" – прекрасный фильм. "Вкус свободы" – такой красивый и легкий. "Поезд на 31 декабря"– очень милая и хорошая история. Мне очень нравятся "Уроки толерантности" – это прекрасный фильм, просто невероятный. "Поймать Кайдаша" пересматриваю. "Довбуш" тоже очень понравился. "Казаки. Абсолютно лживая история" – это сериал, он фантастический, так поднимает настроение, и ты ждешь каждую следующую серию. Очень-очень рекомендую.