Об этом стало известно из издания Deadline. Такое решение организаторов премии возмутило большое количество людей, ведь Борисов является одним из тех, кто любит подыгрывать пропаганде Кремля.

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Юрий Борисов стал одним из номинантов премии Gotham Awards 2024

Лента "Анора" получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале и награду "за прорыв" на кинофестивале в Саванне, а теперь будет бороться за звание лучшей на Gotham Awards 2024. Что интересно, кроме Борисова, в съемках кинокартины "Анора" приняли участие еще несколько россиян: 22-летний Марк Эйдельштейн, 40-летняя Дарья Екамасова и 60-летний Алексей Серебряков.

В номинации "Лучший актер второго плана" вместе с российским актером соревнуются:

Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль",

Дэниелл Дедвайлер в "Уроке фортепиано",

Бригитт Ланди-Пейн за "Я видела телевизионное сияние",

Наташа Лайонн в "Его три дочери",

Кларенс Маклин в "Пой, пой",

Кэти О'Брайан в "Любовь, ложь и кровопролитие",

Ай Пирс в "Бруталист",

Адам Пирсон в "Другой человек",

Брайан Тайри Генри за "Огонь внутри".

Однако такое решение организаторов вызвало возмущение у многих. Многие люди считают, что цивилизованный мир начинает забывать о войне и разрушениях, которые наносят российские оккупанты в Украине.

Что известно о позиции Юрия Борисова

Юрий Борисов – российский актер, который не брезгует ролями в противоречивых пропагандистских фильмах. В течение своей карьеры он активно привлекался к проектам, которые не только развлекают, но и имеют целью продвижение определенных политических нарративов. В частности, ранее он играл в российском пропагандистском фильме "Калашников", который снимали во временно оккупированном Крыму.

Такие фильмы часто служат для поддержки российской государственной идеологии, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди критиков.