Актер Юрий Дяк рассказал, видел ли истории с домогательствами в университете Карпенко-Карого
- Юрий Дяк, бывший студент и ныне преподаватель университета Карпенко-Карого, отметил, что в студенческие годы не сталкивался с харассментом, но признал, что модель преподавания была формой буллинга.
- Актер рассказал, что в университете происходят изменения к лучшему, и он доволен работой с коллегами и студентами.
Украинский актер Юрий Дяк сегодня работает преподавателем в университете имени Карпенко-Карого, однако ранее он был студентом этого вуза. Недавно университет оказался в центре скандала, связанного с харассментом и сексуальным насилием в отношении студенток.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу Юрий рассказал, сталкивался ли с подобными случаями в студенческие годы, а также поделился, какая ситуация в университете сейчас.
Рекомендуем Когда выйдет 2 сезон долгожданного украинского сериала "Парочка следователей": официальная дата
Что сказал Юрий Дяк о скандале в университете Карпенко-Карого?
По его словам, в студенческие годы он лично не сталкивался с подобными случаями или насилием. В то же время отметил, что модель преподавания, которая тогда существовала, вполне можно назвать буллингом и определенной формой насилия, хотя тогда это не все осознавали.
Относительно постоянного давления – так, он был, все воспитывались в страхе. И это недопустимо: актер не может воспитываться в страхе. Он не может творить, когда ему страшно, когда он все время думает, что его могут выгнать. Он должен понимать, из-за чего его могут выгнать. И это только с профессиональной точки зрения,
– отметил актер.
Актер привел ситуацию с первого курса, когда при обсуждении системы Станиславского у него возник напряженный спор с преподавателем. Тогда он серьезно волновался, что его могут отчислить, однако этого не произошло – наоборот, впоследствии его даже пригласили в театр.
Дяк объяснил, что это стало возможным благодаря его искренности и творческому азарту, который, по его убеждению, является чрезвычайно важным для актера и должен сохраняться как можно дольше.
Говоря о сегодняшней ситуации, он отметил, что в университете происходят изменения. По его словам, ситуация постепенно должна становиться лучше. Сейчас актер работает преподавателем, чем делился в своем инстаграме.
Что рассказал о преподавательской деятельности Юрий Дяк?
- Юрий Дяк рассказал, что начал преподавать в университете еще в 2010 году, когда ему исполнилось 23 года.
- В 2018-м он сделал паузу, но не поставил точку в преподавательской деятельности.
- В прошлом году, в 2025-м, Юрий Дяк начал работать в университете имени Карпенко-Карого и поделился, что в восторге от работы с будущей интеллигенцией Украины.
- Он рассказал, что имеет замечательных коллег, в частности Ольгу Нагирняк, Ирину Дорошевскую и Александра Грекова, с которыми ему приходится работать.
- Они вместе делятся опытом со студентами и обмениваются творческой энергией.