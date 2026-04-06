Актер Юрий Дяк рассказал, видел ли истории с домогательствами в университете Карпенко-Карого

Украинский актер Юрий Дяк сегодня работает преподавателем в университете имени Карпенко-Карого, однако ранее он был студентом этого вуза. Недавно университет оказался в центре скандала, связанного с харассментом и сексуальным насилием в отношении студенток.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Юрий рассказал, сталкивался ли с подобными случаями в студенческие годы, а также поделился, какая ситуация в университете сейчас.

Что сказал Юрий Дяк о скандале в университете Карпенко-Карого?

По его словам, в студенческие годы он лично не сталкивался с подобными случаями или насилием. В то же время отметил, что модель преподавания, которая тогда существовала, вполне можно назвать буллингом и определенной формой насилия, хотя тогда это не все осознавали.

Относительно постоянного давления – так, он был, все воспитывались в страхе. И это недопустимо: актер не может воспитываться в страхе. Он не может творить, когда ему страшно, когда он все время думает, что его могут выгнать. Он должен понимать, из-за чего его могут выгнать. И это только с профессиональной точки зрения,

– отметил актер.

Актер привел ситуацию с первого курса, когда при обсуждении системы Станиславского у него возник напряженный спор с преподавателем. Тогда он серьезно волновался, что его могут отчислить, однако этого не произошло – наоборот, впоследствии его даже пригласили в театр.

Дяк объяснил, что это стало возможным благодаря его искренности и творческому азарту, который, по его убеждению, является чрезвычайно важным для актера и должен сохраняться как можно дольше.

Говоря о сегодняшней ситуации, он отметил, что в университете происходят изменения. По его словам, ситуация постепенно должна становиться лучше. Сейчас актер работает преподавателем, чем делился в своем инстаграме.

Что рассказал о преподавательской деятельности Юрий Дяк?