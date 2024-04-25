Он присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это добровольческое подразделение, которое было создано еще в первые дни полномасштабного вторжения.

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Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ

Актер разместил на своей странице в соцсетях видео, где он вместе со своими товарищами принимает присягу, а также демонстрирует их утреннюю зарядку.

Утренняя зарядка ахиллесовцев. Удивительно, что люди, которые совсем далеки от спорта, каждый день, глядя на нашу организованную группу рекрутов в Бубпак Ахиллес, сами начинают делать упражнения, сначала нас было всего 8, а сейчас более 20-ти. Эффект разбитых окон,

– написал Фелипенко.

В самом начале войны России против Украины актер вступил в состав одного из киевских территориальных оборонительных батальонов. Позже он начал активную волонтерскую деятельность.

Кто такой Юрий Фелипенко

Актер, выступал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Он закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в 2016 году, пройдя курс под руководством Ю.Ф. Высоцкого. Он работает в этом театре с 2016 года. Вот несколько известных лент, в которых снимался Юрий: