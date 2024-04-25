Оставил кино и ушел на фронт: еще один украинский актер присоединился к ВСУ
Источник:Юрий Фелипенко
Украинского актера Юрия Фелипенко зрители знают по его роли в фильме "Обещание Богу", который совсем недавно стал доступным для просмотра. Но сейчас актер оставил съемочную площадку и встал на защиту Украины на фронте.
Он присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это добровольческое подразделение, которое было создано еще в первые дни полномасштабного вторжения.
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Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ
Актер разместил на своей странице в соцсетях видео, где он вместе со своими товарищами принимает присягу, а также демонстрирует их утреннюю зарядку.
Утренняя зарядка ахиллесовцев. Удивительно, что люди, которые совсем далеки от спорта, каждый день, глядя на нашу организованную группу рекрутов в Бубпак Ахиллес, сами начинают делать упражнения, сначала нас было всего 8, а сейчас более 20-ти. Эффект разбитых окон,
– написал Фелипенко.
В самом начале войны России против Украины актер вступил в состав одного из киевских территориальных оборонительных батальонов. Позже он начал активную волонтерскую деятельность.
Кто такой Юрий Фелипенко
Актер, выступал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Он закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в 2016 году, пройдя курс под руководством Ю.Ф. Высоцкого. Он работает в этом театре с 2016 года. Вот несколько известных лент, в которых снимался Юрий:
- "Личное дело" – Олег (2014 года);
- "Мухтар-2" – Чернов (2014 года);
- "Отдел 44" – Андриюк (2015);
- "Владимирская, 15" – участковый (2015);
- "Моя бабушка Фаня Каплан" – белогвардеец (2015);
- "Окно жизни" – Опер Петр (2016).