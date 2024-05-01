Сейчас Юрий Филипенко предан службе в батальоне ударных БПАК “Ахиллес”, что относится к 92-му отдельному штурмовому батальону. Актер делится своим опытом в соцсетях и рассказывает обо всех этапах своей боевой подготовки.

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Юрий Фелипенко проходит обучение в батальоне "Ахиллес"

Актер говорит, что отказаться от гражданской жизни и актерской карьеры он решился самостоятельно и это решение было очень обдуманным и сознательным. Кроме того, Юрий объяснил, почему выбрал для службы именно батальон "Ахиллес".

"Это очень мотивированные, умные люди, которые знают, чего хотят, для чего они это делают. Нас на обучении здесь сейчас 8 человек. Потом мы отправимся в свой бат, где продолжим изучать уже разные специальности. Находясь здесь, я уже чувствую, что я необходим. Я немного знаю в армейской теме, но охотно учусь. И огромная мотивация для меня лично – это забота батальона о нас. Я не думал, что может быть такое в армии", – рассказал Фелипенко.

Где сейчас Юрий Фелипенко

Актер рассказывает, что они сейчас проходят курс молодого бойца, где получают базовые военные навыки: умение пользоваться оружием, правильно устанавливать позу, дисциплину. Относительно специальной подготовки, они планируют получить ее на месте службы.

Когда мы приедем в "Ахиллес", пройдем собеседование, нам дадут возможность выбрать: хочешь быть пилотом – иди пробуй, хочешь быть техником – иди пробуй, хочешь работать на РЭБ – иди пробуй. Пойму, что у меня лучше получается, тем и буду заниматься,

– объяснил он.

Актер также признал, что адаптация к новым условиям жизни не оказалась для него сложной, поскольку решение, которое он принял, было очень сознательным.

Относительно обучения, он вкладывает максимум усилий в свою подготовку. Сейчас Юрию не интересно думать об актерской карьере. Он стремится получить максимальную пользу из предоставленного обучения, а после этого уже и в батальоне на благо Украины.