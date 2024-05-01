Зараз Юрій Філіпенко відданий службі у батальйоні ударних БПАК "Ахіллес", що належить до 92-го окремого штурмового батальйону. Актор ділиться своїм досвідом у соцмережах і розповідає про усі етапи своєї бойової підготовки.

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Юрій Феліпенко проходить навчання в батальйоні "Ахіллес"

Актор каже, що відмовитись від цивільного життя та акторської кар'єри він наважився самостійно і це рішення було дуже обдуманим та свідомим. Окрім того, Юрій пояснив, чому обрав для служби саме батальйон "Ахіллес".

"Це дуже мотивовані, розумні люди, які знають, чого хочуть, для чого вони це роблять. Нас на навчанні тут зараз 8 людей. Потім ми відправимося у свій бат, де продовжимо вивчати вже різні спеціальності. Знаходячись тут, я вже відчуваю, що я необхідний. Я небагато знаю в армійській темі, але залюбки вчусь. І величезна мотивація для мене особисто – це піклування батальйону про нас. Я не думав, що може бути таке у війську", – розповів Феліпенко.

Де зараз Юрій Феліпенко

Актор розповідає, що вони зараз проходять курс молодого бійця, де отримують базові військові навички: вміння користуватися зброєю, правильно встановлювати позу, дисципліну. Щодо спеціальної підготовки, вони планують отримати її на місці служби.

Коли ми приїдемо в "Ахіллес", пройдемо співбесіду, нам дадуть можливість обрати: хочеш бути пілотом – йди пробуй, хочеш бути техніком – йди пробуй, хочеш працювати на РЕБ – йди пробуй. Зрозумію, що в мене краще виходить, тим і буду займатися,

– пояснив він.

Актор також визнав, що адаптація до нових умов життя не виявилася для нього складною, оскільки рішення, яке він прийняв, було дуже свідомим.

Щодо навчання, він вкладає максимум зусиль у свою підготовку. Наразі Юрію не цікаво думати про акторську кар'єру. Він прагне отримати максимальну користь з наданого навчання, а після цього вже і в батальйоні на благо України.