Что известно о путинисте Юрии Колокольникове, фильмы с которым теперь под запретом в Украине

Юрий Колокольников российский актер, который имеет двойное гражданство – России и Канады. Настоящие киноманы точно неоднократно видели его на экранах. Он появлялся в популярных американских лентах, таких как "Игра престолов", "Тенет", "Белый лотос" и других.

Однако украинские стриминговые платформы начали массово блокировать фильмы и сериалы с участием Колокольникова. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о нем и его гражданской позиции.

Что известно о гражданской позиции Юрия Колокольникова?

Юрий Колокольников относится к лицам, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. В августе 2025 года он пополнил список из 248 деятелей, создающих угрозу национальной безопасности государства. Отмечается, что он "популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России".

Сейчас украинские стриминговые платформы массово блокируют фильмы и сериалы с его участием. В частности, из украинских каталогов исчезли четвертый сезон "Игры престолов", третий сезон "Белого лотоса", фильм Кристофера Нолана "Тенет", а также супергеройский экшн "Крейвен".

Актер, который, казалось бы, имеет возможность объективно видеть все преступления, что совершает Россия против Украины, откровенно игнорирует войну. Он не комментирует полномасштабное вторжение и охотно поддерживает кремлевские нарративы, продолжая участвовать в проектах, финансируемых российским государством.

