Сравнил себя с диктатором Путиным: российский актер снялся в сериале "Белый лотос"

Россиянин Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне "Белого лотоса". Сначала в скандальной ленте должен был сыграть пророссийский сербский актер Милош Бикович, но после обращения Министерства иностранных дел Украины контракт с ним был расторгнут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трейлер нового сезона. В материале узнаете, что известно об участии россиянина в 3 сезоне сериала.

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В 3 сезоне сериала "Белый лотос" снялся россиянин Юрий Колокольников: что известно

В скандальном сериале от НВО "Белый лотос" снялся российский актер Юрий Колокольников.

Его лицо заметили в трейлере к 3 сезону, что сразу привлекло внимание и вызвало новую волну обсуждений. Интересно, что перед этим из-за жалоб украинцев, которые возмущались съемками с пророссийским сербским сербским актером Милошем Биковичем, НВО вынуждено было отменить сотрудничество с ним из-за его политической позиции.

В новом трейлере "Белого лотоса" Колокольников появляется в двух кадрах: на вечеринке и в бассейне. Однако, стоит заметить, что в перечне актеров на популярной киноплатформе IMDb его имя отсутствует.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

К слову, это не первый американский проект российского актера Юрия Колокольникова. Ранее он сыграл эпизодическую роль в популярном сериале "Игра престолов", а также принял участие в съемках таких фильмов, как "Перевозчик: Наследие", "Стреттон", "Гантер Киллер" и других.

Колокольников даже сравнивал себя с российским диктатором Путиным, утверждая, что, как и он, стал настолько популярным.

Когда создатели "Игры престолов" анонсировали новый сезон с моим участием, начался такой шквал и бум. Не ожидал такого масштаба! Помню, была большая конференция с представителями всех медиа, и я на ней, по моему мнению, был как Путин,

– отметил актер в интервью.

Российский актер говорит, что его, как и Путина, знает весь мир и по непонятным причинам гордится этим.