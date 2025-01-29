В этом материале вы узнаете, какие именно украинские ленты попали в список популярных фильмов на Netflix, а также какие еще фильмы сейчас занимают ведущие позиции на платформе. Это прекрасная возможность для кинозрителей не только насладиться классикой, но и обратить внимание на новые тенденции и фильмы, выходящие из разных кинематографических традиций.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Снова в действии"

По сюжету фильма, Эмили и Мэтт когда-то оставили свою работу в ЦРУ, решив начать новую жизнь и сосредоточиться на создании семьи. Однако их мирное существование не длится долго: когда их прикрытие раскрывают, паре приходится снова окунуться в опасный и жестокий мир шпионажа. Они снова оказываются в центре международных интриг, где каждый шаг может стать последним.

"Снова в действии": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг того, как Эмили и Мэтт пытаются совместить свои обязанности на службе с желанием защитить своих близких, что ставит их перед многочисленными моральными и физическими вызовами.

"Собрание ОСМД"

По сюжету фильма, жители украинской многоэтажки собираются на общее собрание, чтобы обсудить важный вопрос: покупку общего генератора, который поможет пережить зиму без перебоев с электроснабжением. Однако, когда становится понятно, что мощности генератора на всех не хватит, вопрос "кого оставить без тепла" становится серьезной проблемой.

Этот вопрос обостряет давние конфликты между соседями, вскрывая скрытые обиды и недовольство, накапливавшиеся годами. В результате ссоры быстро перерастают в непримиримое противостояние, где каждый стремится решить проблему в свою пользу.

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре этого социального конфликта встает вопрос моральных выборов и готовности идти на компромиссы. Смогут ли соседи преодолеть собственные амбиции, поступиться личными интересами и объединиться ради общего блага? Это борьба не только за тепло в доме, но и за человеческое взаимодействие и единство в условиях трудностей.

"Кракен-девушка по имени Руби"

По сюжету фильма, Руби Гиллман – застенчивая, милая, но несколько неуклюжая девушка-подросток, которая, как и большинство ее сверстников, стремится жить обычной жизнью. Однако ей часто кажется, что она абсолютно невидима среди своих друзей и даже не может найти свое место в мире. Все ее попытки быть замеченной или понятой заканчиваются неудачами, и она чувствует себя как обычная девушка без особых черт.

Однако все меняется, когда Руби узнает потрясающую правду о своем происхождении: она является потомком королевского рода мифических морских кракенов. Эта неожиданная новость становится началом ее невероятного приключения, которое не ограничивается привычными подростковыми проблемами. Оказывается, ее жизнь приобретает новые, фантастических оборотов, а ее род имеет влияние на таинственные и глубокие воды океана.

"Кракен-девушка по имени Руби": смотрите онлайн трейлер фильма

Так начинается путешествие Руби, в котором ей придется столкнуться с опасностями, раскрыть тайны своей семьи и, возможно, даже найти свое истинное место в этом большом и сложном мире. Приключение обещает быть настолько глубоким, как и океан, и не только изменит ее жизнь, но и поможет Руби понять, кто она на самом деле.

Среди самых популярных фильмов на Netflix также такие ленты:

"Секреты домашних животных 2"

"AD VITAM"

"Секреты домашних животных"

"Ручная кладь"

"Буча"

"БожеВильные"

"Знакомьтесь – Джо Блэк"

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