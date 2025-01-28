Это свидетельствует о росте спроса на украинское кино и признании его на международной арене. Что самое ценное, эти украинские произведения не только появляются в эфире, но и приобретают большую популярность среди пользователей Netflix.

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Украинские фильмы и сериалы, которые есть на Netflix

В этом материале мы собрали для вас 37 украинских киноисторий, которые доступны на платформе. Среди них можно найти фильмы, сериалы, мультфильмы – как новые, так и старые, но все они имеют свою уникальную атмосферу и сюжет, который сделал их фаворитами среди киноманов.

  • "Буча"
  • "Собрание ОСМД"
  • "БожеВильные"
  • "Редакция"
  • "Крашанка"
  • "Яремчук. Несравненный мир красоты"
  • "Другой Франко"
  • "Памфир"
  • "Я, Победа и Берлин"
  • "Коза Ностра"
  • "Запрещенный"
  • "Мавка. Лесная песня"
  • "Мы, наши любимцы и война"
  • "20 дней в Мариуполе"
  • "Довбуш"
  • "Щедрик"
  • "Вкус свободы"
  • "И будут люди"
  • "Казаки. Абсолютно лживая история"
  • "Женский доктор. Новая жизнь"
  • "Я – Надежда"
  • "Поймать Кайдаша"
  • "Первые дни"
  • "Люксембург, Люксембург"
  • "Зима в огне"
  • "Клондайк"
  • "Секс, инста и ВНО"
  • "Снайпер. Белый ворон"
  • "Мои мысли тихие"
  • "Носорог"
  • "Я работаю на кладбище"
  • "Мы были рекрутами"
  • "Долгое время"
  • "Свингеры"
  • "Уроки толерантности"
  • "Пульс"
  • "Я и Феликс"

Эти ленты получили признание благодаря своей качественной постановке, глубоким сюжетам и эмоциональной силе, что позволяет им не только найти своего зрителя в Украине, но и получить популярность в мире.

Итак, если вы хотите познакомиться с украинским кино или открыть для себя новые жанры, этот список станет отличным началом для просмотра украинских лент на Netflix.