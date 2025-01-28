Це свідчить про зростання попиту на українське кіно і визнання його на міжнародній арені. Що найцінніше, ці українські твори не лише з'являються в ефірі, а й здобувають велику популярність серед користувачів Netflix.

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Українські фільми та серіали, які є на Netflix

У цьому матеріалі ми зібрали для вас 37 українських кіноісторій, які доступні на платформі. Серед них можна знайти фільми, серіали, мультфільми – як нові, так і старі, але всі вони мають свою унікальну атмосферу та сюжет, який зробив їх фаворитами серед кіноманів.

"Буча"

"Збори ОСББ"

"БожеВільні"

"Редакція"

"Крашанка"

"Яремчук. Незрівнянний світ краси"

"Інший Франко"

"Памфір"

"Я, Побєда і Берлін"

"Коза Ностра"

"Заборонений"

"Мавка. Лісова пісня"

"Ми, наші улюбленці та війна"

"20 днів у Маріуполі"

"Довбуш"

"Щедрик"

"Смак свободи"

"І будуть люди"

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

"Жіночий лікар. Нове життя"

"Я – Надія"

"Спіймати Кайдаша"

"Перші дні"

"Люксембург, Люксембург"

"Зима у вогні"

"Клондайк"

"Секс, інста і ЗНО"

"Снайпер. Білий ворон"

"Мої думки тихі"

"Носоріг"

"Я працюю на цвинтарі"

"Ми були рекрутами"

"Довга доба"

"Свінгери"

"Уроки толерантності"

"Пульс"

"Я і Фелікс"

Ці стрічки отримали визнання завдяки своїй якісній постановці, глибоким сюжетам та емоційній силі, що дозволяє їм не лише знайти свого глядача в Україні, а й здобути популярність у світі.

Отже, якщо ви хочете познайомитись з українським кіно або відкрити для себе нові жанри, цей список стане відмінним початком для перегляду українських стрічок на Netflix.