Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA. Надія зізналась, що була свідком останніх хвилин життя свого чоловіка.

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Надія Хільська бачила останні хвилини життя свого коханого: що сказала акторка

За словами Надії під час виконання завдання "на нулі" її чоловік та його побратими розділилися на дві групи. Коли Олексій почув постріли, він побіг на допомогу другій групі та був поранений. Його намагалися витягти, але в цей час прилетів ворожий дрон, і він загинув. Надія розповіла, що бачила останні хвилини життя свого чоловіка завдяки запису з екшн-камери, який їй передали побратими.

Я бачила останні хвилини життя свого чоловіка з екшн-камери, мені передали запис побратими. Як він був поранений, як надавали першу допомогу, накладали турнікет, несли на ношах, вони рвалися, переклали на інші. Я була з ним всі ці останні хвилини. Це було нестерпно, але водночас я так пишалась ним,

– зазначила акторка.

Дрон вибухнув неподалік від Олексія, і він одразу помер. Хлопці кинулися рятувати поранених, але евакуаційний автомобіль не зміг дістатися до них, тож вони йшли пішки 20 кілометрів. Вони повернулися за Олексієм, тягли його у два підходи: спочатку 10 кілометрів, потім змушені були відступити, але знову повернулися і дотягли його до своїх.

Надія поділилася, що біль, який вона переживає після втрати чоловіка, вже став частиною її життя. Вона зазначила, що неможливо просто забути те, що сталося, адже стільки років між ними були не просто стосунки, а справжнє партнерство, яке охоплювало всі сфери їхнього життя. Це були гармонійні й сильні стосунки, тому пережити таку втрату – надзвичайно важко.

Попри весь біль, акторка знаходить підтримку в рідних людях і в улюбленій роботі, що допомагає їй рухатися далі. Вона зазначає, що важкі часи стають більш витримуваними завдяки родині, яка її оточує, та знімальному процесу, який дарує їй можливість фокусуватися на чомусь іншому. Наразі Надія бере участь у зйомках другого сезону серіалу "Кава з кардамоном", що дає їй можливість знайти нові сили для життя і продовжувати рухатися вперед, попри всі труднощі.