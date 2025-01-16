Наразі в Україні активно тривають зйомки продовження цього успішного серіалу, яке отримало назву "Кава з кардамоном. Сила землі". Однак, навколо цього проєкту виникає чимало скандалів та інтриг, які привертають увагу не лише фанатів, але й широкої публіки. Дізнайтесь, що відомо про продовження стрічки та коли прем'єра.

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Що відомо про зйомки серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі"

Навколо зйомок продовження популярного серіалу "Кава з кардамоном" точиться чимало суперечок і скандалів. Авторка оригінального роману, Наталія Гурницька, не приховує свого здивування та обурення, адже, за її словами, вона дізналася про екранізацію своїх творів лише від знайомих, і при цьому її не попередили про те, що за її книгою буде знято новий сезон серіалу.

Олена Лавренюк – головна акторка серіалу зазначає, що у соцмережах зараз є дуже багато неправдивої інформації та необґрунтованих звинувачень.

Я вважаю, усе має вирішуватись у правовому полі. Зі свого боку скажу, що мені дуже прикро, що замість того, аби спільно попрацювати, автор вирішила воювати,

– зазначає Олена Лавренюк.



Олена Лавренюк про зйомки "Кави з кардамоном" / Скриншот зі сторіс акторки

Творці серіалу стверджують, що новий сезон є оригінальним баченням творчої команди, яка вирішила розвинути сюжет, представлений у першій частині. Вони підкреслюють, що всі ідеї щодо розвитку подій належать саме Solar Media Entertainment, а не базуються на конкретних подіях з книги Наталії Гурницької.

Ця ситуація викликала багато обговорень у медіа та серед шанувальників серіалу. Одні вважають, що творці серіалу мають право на свою інтерпретацію сюжету, інші ж висловлюють занепокоєння щодо порушення авторських прав і відсутності співпраці з авторкою оригіналу.

З усім тим, попри всі суперечки та інтриги навколо зйомок, шанувальники вже давно полюбили атмосферу серіалу і з нетерпінням чекають на прем'єру нових епізодів. Вони сподіваються, що продовження зберігатиме ту саму магію та емоційний заряд, які зробили перший сезон таким популярним. Підготовка до нових серій вже активно триває, і фанати в захваті від того, як розвиватиметься сюжет.

Відомо, що прем'єра серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі" відбудеться вже восени цього року. Це означає, що прихильники зможуть побачити нові пригоди улюблених персонажів дуже скоро.