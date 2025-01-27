Але чому б не поповнити свою колекцію улюблених трилерів і не подивитися ще кілька захопливих українських стрічок? Ми зібрали для вас топові українські трилери, які точно не залишать байдужим жодного кіномана. Напруга, таємниці, драматичні повороти сюжету – все, що потрібно для справжнього кіновечора.

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"Буча"

У центрі сюжету – Костянтин Гудаускас, литовський єврей, громадянин Казахстану та активіст, який отримав притулок в Україні та оселився в Бучі. Його життя кардинально змінюється з початком російського вторгнення у 2022 році. Завдяки своєму казахському паспорту, Костянтин отримує можливість пересуватися територіями, що перебувають під контролем російських військ, і використовує цей шанс, щоб рятувати мирних жителів з окупованих зон.

Не маючи військового досвіду, він стає справжнім рятівником для тих, хто потрапив у пастку війни. Всього Костянтину вдається врятувати 203 людини, надаючи їм шанс на порятунок і нове життя. Однак його місія не обмежується лише евакуацією. Він стає свідком усіх жахів війни: вбивств, пограбувань, зґвалтувань, насильства і руйнувань, які російська армія приносить на захоплені території. Це все він бачить на власні очі, відчуваючи глибоке горе і безвихідь людей, що переживають окупацію.

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Попри всю жахливу реальність, Костянтин продовжує свою боротьбу, намагаючись допомогти якомога більшій кількості постраждалих. Його сила духу, рішучість і бажання рятувати людей з надією дивитися в майбутнє допомагають не тільки врятувати життя, а й підтримувати моральний дух тих, хто втратив усе. Це історія не тільки про відвагу, а й про людяність у найтемніші часи.

"Лишайся онлайн"

За сюжетом, Катя – волонтерка з Києва, яка активно бореться проти російської агресії. Вона працює на передовій громадянського спротиву, допомагаючи як може, зокрема, передаючи важливу інформацію і координуючи евакуацію. Одного дня вона отримує ноутбук, переданий для потреб опору, і починає використовувати його для своїх завдань. Однак саме через цей ноутбук доля несподівано змінює її життя.

Катя випадково зв'язується з юним хлопцем – сином попереднього власника комп'ютера. Молодий хлопець відчайдушно шукає своїх батьків, які зникли після того, як російські війська захопили їхнє місто. Він не має жодної інформації про їхнє місцеперебування і не знає, чи живі вони взагалі. Зворушений і схвильований своїм становищем, хлопець звертається до Каті, сподіваючись на її допомогу.

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Катя розуміє, що цей випадковий контакт може стати ключем до того, щоб допомогти дитині знайти своїх батьків. Вона бере на себе ризик, навіть не підозрюючи, якими небезпеками може обернутися її намагання допомогти. Її рішення втягтися в пошуки хлопця і допомогти йому може поставити під загрозу не лише її життя, але й безпеку її близьких. Вона буде змушена прийняти важкі рішення і ризикувати найдорожчим, що вона має – власною свободою та життям.

"Дім за склом"

За сюжетом, Вікторія – успішна, ділова жінка, яка побудувала свою кар'єру і життя, не дозволяючи емоціям заважати прийняттю рішень. Все змінюється, коли її донька зникає, і Вікторія опиняється в ситуації, де її звичний порядок і контроль над життям починають руйнуватись. Її донька стала підозрюваною у незаконному розповсюдженні наркотиків через інтернет, і слідство намагається довести її причетність до цієї діяльності. Проте Вікторія не вірить у припущення слідства і сумнівається, що її дочка могла бути замішана в такій злочинній діяльності.

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Особливо болісно Вікторії спостерігати за поведінкою її колишнього чоловіка, якого вона вважає невдахою і справжньою причиною трагедії. Вона вірить, що його невміння допомогти доньці в складний момент і власні слабкості могли призвести до того, що сталося. Але навіть у такій ситуації Вікторія не дозволяє собі впасти в розпач – вона вирішує взяти все у свої руки. Вона розпочинає власне розслідування, прагнучи знайти правду і повернути свою доньку додому.

Але з кожним кроком, з кожною новою знайденою деталлю Вікторія все більше усвідомлює, що справжній ворог – це не тільки зовнішні обставини, але і її власне минуле.