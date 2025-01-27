Но почему бы не пополнить свою коллекцию любимых триллеров и не посмотреть еще несколько увлекательных украинских лент? Мы собрали для вас топовые украинские триллеры, которые точно не оставят равнодушным ни одного киномана. Напряжение, тайны, драматические повороты сюжета – все, что нужно для настоящего киновечера.

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"Буча"

В центре сюжета – Константин Гудаускас, литовский еврей, гражданин Казахстана и активист, который получил убежище в Украине и поселился в Буче. Его жизнь кардинально меняется с началом российского вторжения в 2022 году. Благодаря своему казахскому паспорту, Константин получает возможность передвигаться по территориям, находящихся под контролем российских войск, и использует этот шанс, чтобы спасать мирных жителей из оккупированных зон.

Не имея военного опыта, он становится настоящим спасителем для тех, кто попал в ловушку войны. Всего Константину удается спасти 203 человека, предоставляя им шанс на спасение и новую жизнь. Однако его миссия не ограничивается лишь эвакуацией. Он становится свидетелем всех ужасов войны: убийств, ограблений, изнасилований, насилия и разрушений, которые российская армия приносит на захваченные территории. Это все он видит собственными глазами, чувствуя глубокое горе и безысходность людей, переживающих оккупацию.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Несмотря на всю ужасную реальность, Константин продолжает свою борьбу, пытаясь помочь как можно большему количеству пострадавших. Его сила духа, решительность и желание спасать людей с надеждой смотреть в будущее помогают не только спасти жизни, но и поддерживать моральный дух тех, кто потерял все. Это история не только об отваге, но и о человечности в самые темные времена.

"Оставайся онлайн"

По сюжету, Катя – волонтер из Киева, которая активно борется против российской агрессии. Она работает на передовой гражданского сопротивления, помогая как может, в частности, передавая важную информацию и координируя эвакуацию. Однажды она получает ноутбук, переданный для нужд сопротивления, и начинает использовать его для своих задач. Однако именно из-за этого ноутбука судьба неожиданно меняет ее жизнь.

Катя случайно связывается с юным парнем – сыном предыдущего владельца компьютера. Молодой парень отчаянно ищет своих родителей, которые исчезли после того, как российские войска захватили их город. Он не имеет никакой информации об их местонахождении и не знает, живы ли они вообще. Тронутый и взволнованный своим положением, парень обращается к Кате, надеясь на ее помощь.

"Оставайся онлайн": смотрите онлайн трейлер фильма

Катя понимает, что этот случайный контакт может стать ключом к тому, чтобы помочь ребенку найти своих родителей. Она берет на себя риск, даже не подозревая, какими опасностями может обернуться ее попытка помочь. Ее решение втянуться в поиски парня и помочь ему может поставить под угрозу не только ее жизнь, но и безопасность ее близких. Она будет вынуждена принять трудные решения и рисковать самым дорогим, что она имеет – собственной свободой и жизнью.

"Дом за стеклом"

По сюжету, Виктория – успешная, деловая женщина, которая построила свою карьеру и жизнь, не позволяя эмоциям мешать принятию решений. Все меняется, когда ее дочь исчезает, и Виктория оказывается в ситуации, где ее привычный порядок и контроль над жизнью начинают разрушаться. Ее дочь стала подозреваемой в незаконном распространении наркотиков через интернет, и следствие пытается доказать ее причастность к этой деятельности. Однако Виктория не верит в предположения следствия и сомневается, что ее дочь могла быть замешана в такой преступной деятельности.

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

Особенно мучительно Виктории наблюдать за поведением ее бывшего мужа, которого она считает неудачником и настоящей причиной трагедии. Она верит, что его неумение помочь дочери в сложный момент и собственные слабости могли привести к тому, что произошло. Но даже в такой ситуации Виктория не позволяет себе впасть в отчаяние – она решает взять все в свои руки. Она начинает собственное расследование, стремясь найти правду и вернуть свою дочь домой.

Но с каждым шагом, с каждой новой найденной деталью Виктория все больше осознает, что настоящий враг – это не только внешние обстоятельства, но и ее собственное прошлое.