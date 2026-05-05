Куда исчезла актриса, сыгравшая роль Татьяны в украинском сериале "Поймать Кайдаша"

Пожалуй, нет человека, который бы не слышал об украинском сериале "Поймать Кайдаша". Главные роли в этой истории исполнили Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Дарья Федина и другие.

В то же время не менее интересными для зрителей стали и второстепенные персонажи, в частности Юлия Врублевская, которая сыграла роль Татьяны. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас актриса и чем она занимается.

Советуем Новый украинский сериал, в который влюбились зрители, можно будет посмотреть онлайн бесплатно

Куда исчезла Юлия Врублевская, которая сыграла роль Татьяны в "Поймать Кайдаша"?

Юлия родом из Луганска, однако с 2014 года она не имеет возможности вернуться домой. На ее жизненном и творческом пути было немало испытаний.

Я понимаю, что такое неразделенная любовь, что такое отсутствие родительской поддержки,

– делилась Юлия.

Вероятно, сейчас Юлия Врублевская проживает за границей, в Великобритании. Туда актриса переехала после начала большой войны в Украине. У своих соцсетях она активно делится подробностями жизни: ведет инстаграм на украинском и английском языках, публикует личные сообщения и творческий контент.

Актриса неоднократно отмечала, что мечтает снова приехать в Луганск и очень любит родную страну.

Пока точно неизвестно, чем именно она занимается, однако иногда Юлия публикует кадры со съемочных площадок, где работает, хотя ее роль в этих проектах пока не раскрывается.

Кроме того, на ее инстаграм-странице можно увидеть фотографии из повседневной жизни: тренировки, рекламные съемки, творческие проекты и моменты жизни за рубежом.

Биография Юлии Врублевской: что стоит знать об актрисе?

Юлия Врублевская – украинская актриса. Она родилась в июне 1992 года в Луганске, сейчас ей 33 года. До начала актерской карьеры Юлия работала аниматором, ассистенткой, а также выполняла различные работы на съемочных площадках – в частности была официанткой и уборщицей.

В интервью изданию "Украинская правда" она признавалась, что, работая уборщицей, часто спрашивала себя, за что ей это, но впоследствии осознала: этот опыт помог ей лучше понимать людей и наблюдать за ними.

Широкую узнаваемость актрисе принесла роль в сериале "Поймать Кайдаша", где она сыграла мать-одиночку. Также Юлия Врублевская снялась в фильме "Припутни" и появилась в эпизоде фильма "Мы есть. Мы рядом".