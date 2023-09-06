"Переделать невозможно": фильм "Юрик" удалили из ютуб и готовят новую версию – реакция украинцев
Источник:OsnovaFilm
Компания OsnovaFilm убрала художественный фильм "Юрик. Дорога, не касаясь земли" из всех ресурсов. Команда попросила прощения у жителей Мариуполя, но продолжит работу над переменами.
После острой критики и давления в социальных сетях создатели решили внести коррективы в фильм, в частности, исключить из него упоминание о городе Мариуполь и название миссии эвакуации, которые не соответствовали действительности. Кроме того, подчеркнули, что фильм будет дополнен документальными фактами, подтверждающими, что реальные события были гораздо более жесткими, чем их отражение в художественном исполнении.
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Фильм "Юрик" удалили из сети, но готовят новую версию
"Юрик. Дорога, не касаясь земли" рассказывает об 11-летнем мальчике Юрике, который едет через всю страну, охваченную войной, чтобы добраться до границы, где его ждут его родственники из Эстонии, чтобы забрать ребенка к себе.
Мы сохраним историю ребенка на войне, потому что это крайне важно для Украины, именно такие истории заставляют мир не забывать о нашей боли и о нашей войне,
– написала OsnovaFilm.
Только после определенных изменений компания OsnovaFilm покажет новую версию фильма: "Мы выложим ее на свой ресурс OsnovaFilm в YouTube".
"Мы еще раз приносим свои извинения жителям Мариуполя, а также защитникам города и волонтерам, которые делали все возможное, чтобы спасти людей от преступлений оккупантов", – подытожили они.
Реакция украинцев
- "Этот фильм лживый и переделать его невозможно. Эмоциями людей вы скрываете преступление России, за слезами не видно геноцида. Именно из-за таких публичных манипуляций мировые организации и просто рядовые люди не видят геноцида украинцев.... Вы не соврали, вы сознательно подыграли России";
- "Действительно, как ни перерабатывай, а душистый останется";
- "Почему не указано, будет ли снят фильм с проката во всех странах? Иначе граждане других стран будут иметь лайтовую версию военных преступлений России в Украине, чего не должно быть ни в коем случае... Я уже молчу об ОБСЕ";
- "Вы когда говорите, что Юрик – это сборный образ маленьких украинских детей, то поинтересоваться у детей, как они себя чувствовали при обстрелах города. Дети, которые выбравшись из того ада на земле, когда говорят, у них начинаются заикания и перехватывает дыхание от того, что они видели в городе во время блокады";
- "Возмущения в адрес фильма – справедливы. Это безответственное рыдание в чужих ранах, а не кино. Почему, затрагивая такие темы, вы не консультируетесь с очевидцами событий? И где ваши извинения? Мы вряд ли забудем ваш "шедевр";
- "Никакого намека в новой версии на Мариуполь, тем более не прикасайтесь даже к документальным кадрам настоящей трагедии. А со своим проектом делайте уже что хотите".