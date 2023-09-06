"Переделать невозможно": фильм "Юрик" удалили из ютуб и готовят новую версию – реакция украинцев

Компания OsnovaFilm убрала художественный фильм "Юрик. Дорога, не касаясь земли" из всех ресурсов. Команда попросила прощения у жителей Мариуполя, но продолжит работу над переменами.

После острой критики и давления в социальных сетях создатели решили внести коррективы в фильм, в частности, исключить из него упоминание о городе Мариуполь и название миссии эвакуации, которые не соответствовали действительности. Кроме того, подчеркнули, что фильм будет дополнен документальными фактами, подтверждающими, что реальные события были гораздо более жесткими, чем их отражение в художественном исполнении.

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Фильм "Юрик" удалили из сети, но готовят новую версию

"Юрик. Дорога, не касаясь земли" рассказывает об 11-летнем мальчике Юрике, который едет через всю страну, охваченную войной, чтобы добраться до границы, где его ждут его родственники из Эстонии, чтобы забрать ребенка к себе.

Мы сохраним историю ребенка на войне, потому что это крайне важно для Украины, именно такие истории заставляют мир не забывать о нашей боли и о нашей войне,

– написала OsnovaFilm.

Только после определенных изменений компания OsnovaFilm покажет новую версию фильма: "Мы выложим ее на свой ресурс OsnovaFilm в YouTube".

"Мы еще раз приносим свои извинения жителям Мариуполя, а также защитникам города и волонтерам, которые делали все возможное, чтобы спасти людей от преступлений оккупантов", – подытожили они.

Реакция украинцев