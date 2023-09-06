Після гострої критики та тиску у соціальних мережах, творці вирішили внести корективи до фільму, зокрема, виключити з нього згадку про місто Маріуполь та назву місії евакуації, які не відповідали дійсності. Крім того, наголосили, що фільм буде доповнений документальними фактами, які підтверджують, що реальні події були набагато більш жорсткими, ніж їх відображення у художньому виконанні.
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Фільм "Юрик" видалили з мережі, але готують нову версію
"Юрик. Дорога, не торкаючись землі" розповідає про 11-річного хлопчика Юрика, котрий їде через всю країну, охоплену війною, аби дістатись кордону, де на нього чекають його родичі з Естонії, щоб забрати дитину до себе.
Ми збережемо історію дитини на війні, бо це вкрай важливо для України, саме такі історії змушують світ не забувати про наш біль і про нашу війну,
– написала OsnovaFilm.
Тільки після певних змін, компанія OsnovaFilm покаже нову версію фільму: "Ми викладемо її на свій ресурс OsnovaFilm в YouTube".
"Ми ще раз просимо вибачення жителям Маріуполя, а також захисникам міста і волонтерам, які робили все можливе, щоб врятувати людей від злочинів окупантів", – підсумували вони.
Реакція українців
- "Цей фільм брехливий і переробити його не можливо. Емоціями людей ви приховуєте злочин Росії, за сльозами не видно геноциду. Саме через такі публічні маніпуляції світові організації та просто пересічні люди не бачать геноциду українців.... Ви не збрехали, ви свідомо підіграли Росії";
- "Дійсно, як не переробляй, а запашок лишиться";
- "Чому не вказано, чи буде знято фільм з прокату в усіх країнах? Бо інакше громадяни інших країн матимуть лайтову версію воєнних злочинів Росії в Україні, чого не повинно бути ні в якому разі... Я вже мовчу про ОБСЄ";
- "Ви коли кажете, що Юрик – це збірний образ маленьких українських дітей, то поцікавитись у дітей, як вони себе почували при обстрілах міста. Діти, які вибравшись з того пекла на землі, коли говорять, то в них починаються заїкання і перехоплює подих від того, що вони бачили в місті під час блокади";
- "Обурення на адресу фільму – справедливі. Це безвідповідальне порпання в чужих ранах, а не кіно. Чому, торкаючись таких тем, ви не консультуєтесь з очевидцями подій? І де ваші вибачення? Ми навряд чи забудемо ваш "шедевр";
- "Жодного натяку в новій версії на Маріуполь, тим більше не доторкайтеся навіть до документальних кадрів справжньої трагедії. А зі своїм проєктом робіть вже, що хочете".