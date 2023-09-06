Після гострої критики та тиску у соціальних мережах, творці вирішили внести корективи до фільму, зокрема, виключити з нього згадку про місто Маріуполь та назву місії евакуації, які не відповідали дійсності. Крім того, наголосили, що фільм буде доповнений документальними фактами, які підтверджують, що реальні події були набагато більш жорсткими, ніж їх відображення у художньому виконанні.

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Фільм "Юрик" видалили з мережі, але готують нову версію

"Юрик. Дорога, не торкаючись землі" розповідає про 11-річного хлопчика Юрика, котрий їде через всю країну, охоплену війною, аби дістатись кордону, де на нього чекають його родичі з Естонії, щоб забрати дитину до себе.

Ми збережемо історію дитини на війні, бо це вкрай важливо для України, саме такі історії змушують світ не забувати про наш біль і про нашу війну,

– написала OsnovaFilm.

Тільки після певних змін, компанія OsnovaFilm покаже нову версію фільму: "Ми викладемо її на свій ресурс OsnovaFilm в YouTube".

"Ми ще раз просимо вибачення жителям Маріуполя, а також захисникам міста і волонтерам, які робили все можливе, щоб врятувати людей від злочинів окупантів", – підсумували вони.

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