"Плевок в душу всем мариупольцам": украинцы возмущены новым фильмом "Юрик"

Телеканал СТБ ко Дню независимости показал художественный фильм "Юрик", основанный на реальных событиях. Он рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, боровшейся за право жить во время войны.

Впрочем, мнения украинцев после просмотра этого фильма разделились: кто-то картина настолько впечатляет, что не может смотреть ее без слез, а другой уверен, что это "полная ложь и сюр". В частности, Ирма Витовская-Ванца отметила, что инцидент с фильмом "Юрик" дает повод задуматься всем, кто будет производить игровой контент о войне По ее словам, снимать фильмы о событиях, где описаны темы массовых убийств – это большой цинизм.

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Реакция украинцев на фильм "Юрик"

Ирма Витовская подчеркнула, что возможность говорить о войне есть, что на экране действительно можно рассказать много историй: "Есть много возможностей снимать сегодня, не касаясь такой сложной темы. Все еще будет, потом, и снято будет сверхталантливо, потому что созреет (а может уже и зреет) тот, кто сможет это прокричать. Но это будет тогда, когда этот "крик" будет не потому, что нужно, а потому, что он безудержен и честен. Прошу коллег не брать грех на душу. Мариуполь, Буча, Изюм… Еще много ада откроем, не рискуйте собственным именем. Для таких тем есть документальное кино".

Украинская кастинг-директор Алла Самойленко поделила чувство Ирмы и подчеркнула, что этот "хороший" фильм, советующий друг другу – эксплуатация человеческой эмфатичности. "Ребенок в кадре, тема войны, которая всех без исключения триггерит – вот люди и подключаются. И плачут, говорят. Вот тут и кроется дьявол. Это беспроигрышная тема, святая тема, о которой, если бы не возмущение мариупольцев откровенной ложью, не можно было бы и слова сказать плохого. На это рассчитывали производители. Здесь как ни сними – а своего зрителя этот продукт найдет".

К тому же, по ее словам, лента сняла крайне плохо. "Не буду говорить о художественной составляющей. Об идеологической сейчас. Обман украинских зрителей относительно тогдашних реалий еще не так опасен, как обман зрителей заграницей. Свидетельства мариупольцев прорываются наружу, вопреки всему. Они так страшны, что человеческий разум колеблется или верить", – написала она.

Сами мариупольцы, выжившие в осаде Мариуполя весной 2022 года, требуют от авторов забрать из описания к фильму "основано на реальных событиях", потому что события в кино не соответствуют действительности. "107 минут, которые не стоят внимания. У них – ни о Мариуполе, ни о том, из-за чего действительно пришлось пройти нашим детям. Дешевое мыло сомнительного качества. А Юрик – хороший мальчик", – пишут в сети.

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Больше отзывов украинцев:

"Но когда смотришь и просто через себя пропускаешь историю ребенка, понимаешь, что правда не такая, ребенка просто могли украсть эти бандюки, а об эвакуации я вообще молчу, потому что не было такого от ОБСЕ";

"С художественной точки зрения – мыльный клубень с переигранными эмоциями взрослых актеров. Не больше";

"Я вообще считаю, что на болезненные темы до окончания войны не нужно снимать какое-либо кино о войне";

"Кино может и художественное, а мы, мариупольцы, прошедшие этот ад, выжили и существуем – настоящие! Нас и так никто не хочет слышать, что нас оставили в опасности, успокаивали, обещали, что все под контролем (тоже, кстати, экрана, пока было светло)... Так давайте еще всем показывать, что была эвакуация, ОБСЕ, поезда, а мы лохи неблагодарные, какие-то почему-то не уехали... так получается?";

"Это правда, мои знакомые в Мариуполе пережили настоящий ад, чудом остались живы… Поэтому я и говорю, что если делать подобное кино, особенно сейчас, то необходимо исходить исключительно из фактов";

"Хочу от себя сказать, от той, которая была луна в этом аду! Когда были там, у меня было ощущение, что мы снимаемся в фильме ужасов, фильме-катастрофе, фильме-апокалипсисе... Но это был не фильм, а жестокая правда! Иногда думала, что это страшный сон, но никак не могла проснуться... То, что мы пережили – это не передать никакими словами! Как еще крыша после всего этого не съехала... И это поймут только те, кто там был";

"Они думали, что сняли фильм, но насыпали соль на рану тысячам выживших в аду мариупольцев";

"Плевок в душу всем мариупольцам".

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