Втім, думки українців після перегляду цього фільму розділилися: хтось картина настільки вражає, що не може дивитися її без сліз, а інший впевнений, що це "повна брехня і сюр". Зокрема Ірма Вітовська-Ванца зазначила, що інцидент з фільмом "Юрик" дає привід замислитись всім, хто буде виробляти ігровий контент про війну. За її словами, знімати фільми про сьогоднішні події, де описані теми масових вбивств – це великий цинізм.

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Ірма Вітовська наголосила, що можливість говорити про війну є, що на екрані справді можна розказати багато історій: "Є багато можливостей знімати про сьогодні, не торкаючись такої складної теми. Все ще буде, потім, і знято буде надталановито, бо визріє (а може вже зріє) той, хто зможе це прокричати. Але це буде тоді, коли цей “крик” буде не тому, що треба, а тому, що він нестримний і чесний. Прошу колег не брати гріх на душу. Маріуполь, Буча, Ізюм… Ще багато пекла відкриємо, не ризикуйте власним ім’ям. Для таких тем є документальне кіно".

Українська кастинг-директорка Алла Самойленко поділила почуття Ірми й наголосила, що цей "хороший" фільм, який радять одне одному – експлуатація людської емфатичності. "Дитина в кадрі, тема війни, яка всіх без винятку тригерить – от люди й під'єднуються. І плачуть, кажуть. От тут і криється диявол. Це безпрограшна тема, свята тема, про яку, якби не обурення маріупольців відвертою брехнею, не можна було б і слова сказати поганого. На це розраховували виробники. Тут як не зніми – а свого глядача цей продукт знайде".

До того ж за її словами, стрічка зняла вкрай погано. "Не говоритиму про художню складову. Про ідеологічну зараз. Обман українських глядачів щодо тодішніх реалій ще не такий небезпечний, як обман глядачів закордоном. Свідчення маріупольців прориваються назовні, всупереч всьому. Вони такі страшні, що людський розум вагається, чи вірити", – написала вона.

Самі маріупольці, які вижили в облозі Маріуполя весною 2022 року вимагають від авторів забрати з опису до фільму "засновано на реальних подіях", бо події в кіно не відповідають дійсності. "107 хвилин, які не варті уваги. У них – ані про Маріуполь, ані про те, через що насправді довелося пройти нашим дітям. Дешеве мило сумнівної якості. А Юрик – гарний хлопчик", – пишуть у мережі.

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"Але коли дивишся і просто через себе пропускаєш історію дитини, розумієш, що правда не така, дитину просто могли вкрасти ці бандюки, а про евакуацію я взагалі мовчу, бо не було такого від ОБСЄ";

"З художньої точки зору – мильна бульба з переграними емоціями дорослих акторів. Не більше";

"Я взагалі вважаю, що на болючі теми до закінчення війни не треба фільмувати будь-яке кіно про війну";

"Кіно може і художнє, а ми, маріупольці, які пройшли це пекло, вижили та існуємо – справжні! Нас і так ніхто не хоче чути, що нас залишили в небезпеці, заспокоювали, обіцяли, що все під контролем (теж, до речі з екрана, поки було світло)... Так давайте ще всім показувати, що була евакуація, ОБСЄ, потяги, а ми лохи невдячні, якісь чомусь не виїхали... так виходить?";

"Це правда, мої знайомі в Маріуполі пережили справжнє пекло, дивом залишились живі… Тому я і кажу, що якщо робити подібне кіно, особливо зараз, то необхідно виходити виключно з фактів";

"Хочу від себе сказати, від тієї, яка була місяць в цьому пеклі! Коли були там, у мене було відчуття, що ми знімаємося у фільмі жахів, фільмі-катастрофі, фільмі-апокаліпсису... Але це був не фільм, а жорстока правда! Іноді думала, що це страшний сон, але ніяк не могла проснутися... Те, що ми пережили – це не передати ніякими словами! Як ще дах після всього цього не з'їхав... І це зрозуміють тільки ті, хто там був";

"Вони думали, що зняли фільм, але насипали сіль на рану тисячам маріупольців, які вижили в пеклі";

"Плювок у душу всім маріупольцям".

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