Артист зазначив, що його підписники просять прокоментувати стрічку, тож він планує її незабаром переглянути. Але він доповнив, що скептично ставиться до художнього кіно під час війни.

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Я не зможу бути таким об'єктивним, як ті, які були в місті під час того пекла. Хоча я дуже багато чого знаю через годинні спілкуваннями з друзями та знайомими… Об'єктивніше за вас ніхто не зможе сказати про все те, що ви пережили. Тому я скептично ставлюся до художніх фільмів на цю тему. Але робити якісь висновки до перегляду не буду, подивлюся сьогодні,

– написав він.



Андрій Бєдняков висловився про фільм "Юрик" / Скриншот з інстаграму

Що варто знати про драму "Юрик"

Прем'єра української воєнної драми "Юрик" відбулася у День незалежності, 24 серпня. Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає історію звичайної української сім'ї з Маріуполя, яка боролася за право жити під час війни.

Основний герой – 11-річний хлопчик Юрик, мав щасливу родину – маму, тата, сестру, бабусю та дідуся. Він любив своїх рідних понад усе і мріяв про яскраве майбутнє. Проте це щастя розтрощила Росія.

24 лютого 2022 року окупанти жорстоко вдерлися в Україну, вбили Юрикового тата, сестру і дідуся, а його друзі зникли безвісти. Росіяни зруйнували його квартиру, і Юрикові, разом з мамою і прикутою до ліжка бабусею, довелося переховуватися в підвалі.

Одного дня мама Юрика дізналася, що дітей планують вивезти з Маріуполя в Росію, і вирішила врятувати свого сина. Вона залишилася вдома зі своєю матір'ю, щоб захистити рідний дім, а Юрика відправила в Естонію до родичів.

Молодий хлопчик, зі сльозами на очах і благаннями, щоб його мама його не покидала, вирушив важким шляхом. Його дорога була сповнена випробуваннями та небезпеками, але він боровся за своє життя.

Коли Юрик приїхав до родичів, то отримав лист від матері. У ньому вона написала, що не знає, чи зможуть вони зустрітися знову, але наголосила, що Юрик – сильний. Вона закликала його не втрачати віру і мріяти, навіть якщо все, що було, зникне через російську агресію. Лист завершився словами, написаними з глибокою любов'ю: "Пам'ятай, сину, ти – моє серце і моє життя. Я завжди з тобою. Твоя мама".

"Юрик": дивіться фільм онлайн

Варто зазначити, що Андрій Бєдняков народився у Маріуполі. Під час окупації міста, у 2022 році, померла його мама, поховали її на тимчасово непідконтрольній Україні території.

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