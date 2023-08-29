Про цю ситуацію розповіла голова громадської організації "Вільний Ізраїль" Катерина Купчик у своїх соцмережах. Нещодавно вона наголошувала на тому, що театр "Ленком" – не просто театр з Росії, це організація, спрямована на підтримку російських окупантів та поширення кремлівської пропаганди, інформує 24 Канал.

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Ізраїльтяни скасували гастролі московського театру "Ленком"

У своїй заяві Катерина послала московський театр слідом за російським військовим кораблем і подякувала усім, хто долучився до цієї справи.

Нічого цього не було б без вас, тим паче за лічені дні. Вау. Пишаюся, знімаю капелюх і мрію швидше випити за мир в Україні, бо я втомилася... "Ленком" йде за російським кораблем!

– поділилася Катерина.

В Ізраїлі скасували виступи російського театру "Ленком" / Скриншот з фейсбуку Катерини

Відомо, що серед акторів театру – Олеся Желєзняк, зірка скандального серіалу "Свати". Після повномасштабного вторгнення вона відверто висловила свою любов до Путіна та подякувала за його працю. Після цього Желєзняк почала агресивно критикувати Володимира Зеленського та усіх українців.

Крім того, за словами Катерини, планувалося, що актор Андрій Леонов відвідає Ізраїль, де він мав передати свій автомобіль та надати гуманітарну допомогу російським окупантам.

"Друзі, до нас їдуть путіністи – театр "Ленком", який відкрито підтримує війну Росії в Україні, хоче виступити в Ізраїлі наприкінці жовтня! Прошу всіх правозахисників та активістів звернути на це увагу. У складі вистави актор Андрій Леонов, який передав свій автомобіль і гуманітарну допомогу російським військовим у зону бойових дій від театру "Ленком Марка Захарова". Сам Захаров відкрито підтримував зовнішню та внутрішню політику Путіна та захоплення Криму", – написала Катерина.

Після цього ізраїльтяни створили петицію, у якій йшлося про те, що вони противники російського тероризму та прихильники України, тому категорично проти виступу московського театру "Ленком". "Це актори та режисер, які підтримують фашизм, російський уряд та війну в Україні. Люди, які робили заяви на користь Путіна, платники податків у Росії та донори озброєнь і техніки для російської армії", – написали у петиції.