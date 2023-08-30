Глава общественной организации "Свободный Израиль" Екатерина Купчик в своих соцсетях отмечала, что театр "Ленком" – не просто театр из России, это организация, направленная на поддержку российских оккупантов и распространение кремлевской пропаганды, информирует 24 Канал.

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Израильтяне отменили гастроли московского театра "Ленком"

В своем заявлении Екатерина послала московский театр вслед за русским военным кораблем и поблагодарил всех, кто присоединился к этому делу.

Ничего этого не было бы без вас, тем более в считанные дни. Вау. Горжусь, снимаю шляпу и мечтаю поскорее выпить за мир в Украине, потому что я устала... "Ленком" идет за российским кораблем!

– поделилась Екатерина.

В Израиле отменили выступления российского театра "Ленком" / Скриншот по фейсбуку Екатерины

Известно, что среди актеров театра – Олеся Железняк, звезда скандального сериала "Сваты". После полномасштабного вторжения она откровенно выразила свою любовь к Путину и поблагодарила за его труд. После этого Железняк принялась агрессивно критиковать Владимира Зеленского и всех украинцев.

Кроме того, по словам Екатерины, планировалось, что актер Андрей Леонов посетит Израиль, где должен был передать свой автомобиль и оказать гуманитарную помощь российским оккупантам.

"Друзья, к нам едут путинисты – театр "Ленком", открыто поддерживающий войну России в Украине, хочет выступить в Израиле в конце октября! Прошу всех правозащитников и активистов обратить на это внимание. В составе спектакля актер Андрей Леонов, передавший свой автомобиль и гуманитарную помощь российским военным в зону боевых действий от театра "Ленко Марка Захарова". Сам Захаров открыто поддерживал внешнюю и внутреннюю политику Путина и захват Крыма", – написала Екатерина.

После этого израильтяне создали петицию, в которой говорилось, что они противники российского терроризма и сторонники Украины, поэтому категорически против выступления московского театра "Ленком". "Это актеры и режиссер, поддерживающие фашизм, российское правительство и войну в Украине. Люди, делавшие заявления в пользу Путина, налогоплательщики в России и доноры вооружений и техники для российской армии", – написали в петиции.

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Актер родом из Украины также приобщился к отмене гастролей

Теперь стало известно, что к этому приложил руку также российский актер Анатолий Белый , после широкомасштабного вторжения россиян в Украину покинувший страну-террористку и назвал войну "катастрофой".

Директор театра Марк Варшавер ответил по поводу отказа сотни человек от работы за границей "по недовольству одного из актеров, поддерживающего Украину, и группы хулиганов". В то, что сами израильтяне создали петицию об отмене представлений "Ленкому", россияне не верят. По словам директора, во всем виноват именно Анатолий Белый, который "угрожал жизни целой труппы из 100 актеров". Его заявление распространялось в российских СМИ.

Нам не нужны проблемы. Мне как руководителю театра гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников – а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек,

– сказал испуганный Варшавер.

Известно, что в посольстве призвали коллектив "Ленком" игнорировать полученные угрозы, а продюсер гастролей обещал предоставить дополнительный уровень безопасности. Однако возмущенные артисты решили отменить концерт, на который, как утверждается, билеты были раскуплены в течение нескольких дней.