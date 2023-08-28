У попередній заяві режисер висловив свою підтримку російським окупантам на тлі новин про передачу Україні винищувачів F-16. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії, і зазначив про те, що їхні життя також важливі.

Зверніть увагу Обережно: пропагандисти поширюють фейкове відеозвернення відомої акторки й дружини Елвіса Преслі

Ларс фон Трієр виправдався

Новою заявою Ларс поділився в інстаграмі. Насамперед він зазначив, що всім серцем підтримує Україну. "Схоже, режисер хоче всидіти на двох стільцях одночасно", – коментують люди у мережі.

Звичайно, я всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення! Забута фраза, здається, з тих часів, коли пацифізм був чеснотою! З любов'ю, Ларс,

– заявив Трієр.