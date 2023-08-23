Відомий данський режисер Ларс фон Трієр прокоментував останні новини щодо співпраці України та Данії. Він висловився проти передачі винищувачів F-16 Україні.

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Відомий режисер осоромився

Ларс фон Трієр вирішив пошкодувати російських окупантів. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії.

Пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані (прем'єру Данії) Фредеріксен (яка вчора, наче по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливі!". З найкращими побажаннями, Ларс,

– написав режисер.



Скриншот з інстаграму режисера

Зауважимо, Ларс фон Трієр – культовий данський режисер та кіносценарист. Він відомий за фільмом "Та, що танцює у темряві", за який отримав "Золоту пальмову гілку". До режисера залишається суперечливе ставлення з боку глядачів – не всі погоджуються з його поглядами на гумор та гендерні відносини. Відомо, що Ларс фон Трієр боровся з депресією та алкогольною залежністю, а в серпні 2022 року йому діагностували хворобу Паркінсона.

Олексій Данілов відповів режисеру

Секретар РНБО звернувся до данського режисера у мережі. Він поділився простою порадою: уявити, що в його місто щодня летить російська ракета, він втрачає близьких або свою домівку. Хоч і це не всі наслідки вторгнення Росії.

"У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис – реального, а не видуманого життя", – зауважив Олексій Данілов.

Війна – це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни – вбивці.

Успіхи Зеленського у Данії

Президент Володимир Зеленський 20 серпня прибув до Данії, де мав зустріч з лідеркою уряду Метте Фредеріксен. На пресконференції вона оголосила про те, що передає 19 винищувачів F-16 Україні. Нагадаємо, що літаки вкрай потрібні, аби захистити наше небо. За прогнозами. перша партія повинна прибути до Нового року.

Зеленський та Фредеріксен разом відвідали авіабазу Скрідструп. Вони посиділи у винищувачі F-16, які повинні передати Україні.