20 серпня голлівудська зірка, спільно з фандрейзинговою платформою United24, ініціювали збір коштів на придбання броньованих автомобілів для розмінування території в Україні.
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Міша Коллінз закликав жертвувати гроші Україні
У своєму дописі в інстаграмі, актор закликав своїх підписників долучитися до збору, підкресливши, що його бажання на святковий день – врятувати мирне населення України.
Це невідкладний і надзвичайно ефективний спосіб витратити кілька доларів. Пожертвуєте гроші для України, щоб зробити мене щасливим у день народження?
— запитав Міша.
У мережі українці подякували акторові за його увагу до України та привітали зі святом:
- "З Днем Народження, Міша, сподіваюся, у тебе найкращий день. Я напевно зроблю пожертву на цю дивовижну справу на честь вашого особливого дня. Надсилаю вам багато любові та обіймів";
- "Кожен українець нескінченно вдячний тобі! Низький вам уклін за все, що ви робите для нас та для світу загалом! Вітаю вас і від щирого серця і бажаю вам всього найкращого! Дякуємо!";
- "З днем народження! Дякую, Міша, ти наш ангел".
Міша Коллінз / Фото з інстаграму актора
Що відомо про Мішу Коллінза
- Крім своєї ролі в телесеріалі "Надприродне", Міша Коллінз знявся у кількох фільмах, серед яких "Стонхендж: Апокаліпсис", "Карла", "Перерване життя". Його справжнє ім'я – Дмітрі Тіппенс Крашнік. Вважають, що родина Міші Коллінза має українське походження.
- Мати Міші Коллінза керує Центром культурної еволюції. У нього ще є брат на ім'я Саша та дві сестри – Даніель і Елізабет. У 2022 році актор вперше висловив свою підтримку українському народу.
- Нагадаємо, що в травні цього року Міша Коллінз відвідав Київ, де зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Саме під час цієї зустрічі актор став амбасадором фандрейзингової платформи United24 в напрямі "Гуманітарне розмінування".