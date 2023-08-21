20 августа голливудская звезда совместно с фандрейзинговой платформой United24 инициировала сбор средств на приобретение бронированных автомобилей для разминирования территории в Украине.
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Миша Коллинз призвал жертвовать деньги Украине
В своем сообщении в инстаграме актер призвал своих подписчиков присоединиться к собранию, подчеркнув, что его желание на праздничный день – спасти мирное население Украины.
Это неотложный и чрезвычайно эффективный способ потратить несколько долларов. Пожертвуете деньги для Украины, чтобы сделать меня счастливым в день рождения?
– спросил Миша.
В сети украинцы поблагодарили актера за его внимание к Украине и поздравили с праздником:
- "С Днем Рождения, Миша, надеюсь, у тебя самый лучший день. Я наверняка сделаю пожертвование на это удивительное дело в честь вашего особого дня. Присылаю вам много любви и объятий";
- "Каждый украинец бесконечно благодарен тебе! Низкий вам поклон за все, что вы делаете для нас и для мира в целом! Поздравляю вас и от всей души и желаю вам всего наилучшего! Спасибо!";
- "С днем рождения! Спасибо, Миша, ты наш ангел".
Миша Коллинз / Фото из инстаграма актера
Что известно о Мише Коллинзе
- Помимо своей роли в телесериале "Сверхъестественное", Миша Коллинз снялся в нескольких фильмах, среди которых "Стонхендж: Апокалипсис", "Карла", "Прерванная жизнь". Его настоящее имя – Дмитрий Типппен Крашник. Считается, что семья Миши Коллинза имеет украинское происхождение.
- Мать Миши Коллинза управляет Центром культурной эволюции. У него еще есть брат по имени Саша и две сестры – Даниэль и Элизабет. В 2022 году актер впервые выразил свою поддержку украинскому народу.
- Напомним, что в мае этого года Миша Коллинз посетил Киев, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно во время этой встречи актер стал послом фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".