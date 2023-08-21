20 августа голливудская звезда совместно с фандрейзинговой платформой United24 инициировала сбор средств на приобретение бронированных автомобилей для разминирования территории в Украине.

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Миша Коллинз призвал жертвовать деньги Украине

В своем сообщении в инстаграме актер призвал своих подписчиков присоединиться к собранию, подчеркнув, что его желание на праздничный день – спасти мирное население Украины.

Это неотложный и чрезвычайно эффективный способ потратить несколько долларов. Пожертвуете деньги для Украины, чтобы сделать меня счастливым в день рождения?

– спросил Миша.

В сети украинцы поблагодарили актера за его внимание к Украине и поздравили с праздником:

"С Днем Рождения, Миша, надеюсь, у тебя самый лучший день. Я наверняка сделаю пожертвование на это удивительное дело в честь вашего особого дня. Присылаю вам много любви и объятий";

"Каждый украинец бесконечно благодарен тебе! Низкий вам поклон за все, что вы делаете для нас и для мира в целом! Поздравляю вас и от всей души и желаю вам всего наилучшего! Спасибо!";

"С днем рождения! Спасибо, Миша, ты наш ангел".

Миша Коллинз / Фото из инстаграма актера

Что известно о Мише Коллинзе