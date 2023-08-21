Олег отправился защищать Украину сразу после полномасштабного вторжения. Недавно он получил ранения и не одну контузию.

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Олег Сенцов о тяжелом периоде на фронте

В новом сообщении в фейсбуке Сенцов показал свой моющий от грязи и крови бронежилет и рассказал о тяжелом периоде на Запорожском направлении. "Нас отвели на короткое восстановление, но скоро снова вперед", – поделился он.

К тому же военный отметил, что перестал давать интервью, ведь "о войне надо лгать или молчать, потому что правда никому не понравится".

Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь,

– подчеркнул он.

"Вопрос только, сколько это займет времени. Вопрос, сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее доля", – дополнил режиссер "Носорога".

Бронежилет Олега Сенцова / Фото из фейсбука военного