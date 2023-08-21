Олег пішов захищати Україну одразу після повномасштабного вторгнення. Нещодавно він отримав поранення та не одну контузію.

До слова Як змінився Олег Сенцов за рік війни: ексклюзивна розмова з дружиною та фото з сином

Олег Сенцов про важкий період на фронті

У новому дописі у фейсбуці Сенцов показав свій бронежилет, який він миє від бруду і крові, та розповів про важкий період на Запорізькому напрямку. "Нас відвели на коротке відновлення, але скоро знову вперед", – поділився він.

До того ж військовий зазначив, що перестав давати інтерв'ю, адже "про війну треба брехати, або мовчати, бо правда нікому не сподобається".

Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу. Не хочу чути жарти про мелітопольську черешню та шашлики в Криму. Від нас до Криму, як до Місяця, але ми обов'язково подолаємо цей шлях,

– наголосив він.

"Питання тільки, скільки це займе часу. Питання скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка", – доповнив режисер "Носорога".

Бронежилет Олега Сенцова / Фото з фейсбуку військового