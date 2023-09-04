Надеемся на понимание, – авторы "Юрика" обратились к мариупольцам и пообещали изменить фильм

Компания "Основа фильм продакшн" обратилась к жителям Мариуполя. Накануне она выпустила фильм "Юрик", поднявший много шума в сети.

Известно, что компания пыталась создать художественный фильм, раскрывающий тему "ребенок на войне". По их словам, эта тема сегодня чрезвычайно актуальна из-за ее массовости, к сожалению, ведь речь идет о тысячах детских жизней и судеб, которые сломались в один день.

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Команда фильма "Юрик" обратилась к мариупольцам

Художественная картина "Юрик" вышла на телеканале СТБ 24 августа. После премьеры фильм вызвал острую критику в социальных сетях, настолько, что жители Мариуполя требовали от создателей ленты извинений, удаления ее из YouTube и отмены дальнейших показов.

В этой связи команда фильма опубликовала заявление, в котором отметила, что не снимала исторические хроники и документальное кино. Впрочем, подчеркнула, что у "Юрика" есть настоящие истории людей, которые действительно имели место во время осады Мариуполя.

"Мы пытались рассказать историю украинских детей и привлечь внимание мира к этой тяжелой теме через художественное осмысление и художественные образы. Мы слышим и уважаем реакцию украинцев, возмущаемых неполным и облегченным воспроизведением реальности оккупированного Мариуполя в фильме. Мы уже приняли меры, чтобы "Юрик" не позиционировался как основанный на реальных событиях", – написали они.

В художественном фильме "Юрик" отмечено, что лента носит исключительно художественный характер и не претендует на точное воспроизведение реальной трагедии, произошедшей из-за военных преступлений оккупационных войск России в Мариуполе.

Авторы фильма также внесут изменения в фильм – дополнят его документальными фактами. "Реальность была гораздо жестче, чем ее художественное осмысление. Этот документальный постскриптум будет создан в сотрудничестве с мариупольцами, которые заботятся о фиксации российских преступлений, и защитниками города", – отметили они в заявлении.

К тому же, любые упоминания ОБСЕ будут изъяты из фильма. "На это нам нужно время, надеемся на понимание. По готовности обязательно известим всех наших зрителей", – подытожила команда.

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