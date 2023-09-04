Надеемся на понимание, – авторы "Юрика" обратились к мариупольцам и пообещали изменить фильм
Источник:OsnovaFilm
Компания "Основа фильм продакшн" обратилась к жителям Мариуполя. Накануне она выпустила фильм "Юрик", поднявший много шума в сети.
Известно, что компания пыталась создать художественный фильм, раскрывающий тему "ребенок на войне". По их словам, эта тема сегодня чрезвычайно актуальна из-за ее массовости, к сожалению, ведь речь идет о тысячах детских жизней и судеб, которые сломались в один день.
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Команда фильма "Юрик" обратилась к мариупольцам
Художественная картина "Юрик" вышла на телеканале СТБ 24 августа. После премьеры фильм вызвал острую критику в социальных сетях, настолько, что жители Мариуполя требовали от создателей ленты извинений, удаления ее из YouTube и отмены дальнейших показов.
В этой связи команда фильма опубликовала заявление, в котором отметила, что не снимала исторические хроники и документальное кино. Впрочем, подчеркнула, что у "Юрика" есть настоящие истории людей, которые действительно имели место во время осады Мариуполя.
"Мы пытались рассказать историю украинских детей и привлечь внимание мира к этой тяжелой теме через художественное осмысление и художественные образы. Мы слышим и уважаем реакцию украинцев, возмущаемых неполным и облегченным воспроизведением реальности оккупированного Мариуполя в фильме. Мы уже приняли меры, чтобы "Юрик" не позиционировался как основанный на реальных событиях", – написали они.Обратите внимание! В художественном фильме "Юрик" отмечено, что лента носит исключительно художественный характер и не претендует на точное воспроизведение реальной трагедии, произошедшей из-за военных преступлений оккупационных войск России в Мариуполе.
Авторы фильма также внесут изменения в фильм – дополнят его документальными фактами. "Реальность была гораздо жестче, чем ее художественное осмысление. Этот документальный постскриптум будет создан в сотрудничестве с мариупольцами, которые заботятся о фиксации российских преступлений, и защитниками города", – отметили они в заявлении.
К тому же, любые упоминания ОБСЕ будут изъяты из фильма. "На это нам нужно время, надеемся на понимание. По готовности обязательно известим всех наших зрителей", – подытожила команда.
"Юрик. Дорога не касаясь земли": просмотреть фильм онлайн
Реакция зрителей
- "Хайпануть и оби*раться! Вы хотя бы с людьми пообщались с Мариуполя!";
- "Такое объяснение, и предложения дополнить, что-то исправить. Поздно. Снимите с проката. Так будет честно. А потом, если сможете, снимите другое кино на тему войны. Только не о Мариуполе, потому что вы нас очень обидели";
- "Почему в фильме ни разу прямо и открыто не указано, что напала на Украину Россия? Что за таинственные "плохие люди"?";
- "Вы не представляете того ада, который пережили мариупольцы. Мы также не представляли, как возможно такое варварское развитие событий в 21 веке, но это было. И не было у нас вообще ни хлеба, ни связи, ни ОБСЕ, но были тысячи погибших, трупы на улицах, сплошной ужас оккупированного места";
- "Вы не услышали нас, Мариупольцев! То, что вы делаете, – только усугубляет ситуацию в обществе! Вы не принесли публичных извинений нам, мариупольцам! А хотите просто "сгладить" конфликт, убрал подпись и все... Не позоритесь! Уберите фильм совсем с экранов!";
- "Это хорошо, что вы признали ошибку. Плохо, что фильм наполнен многими моментами, искажающими события. И это касается не только Мариуполя. Это непрофессионально, потому что любой человек, который был в оккупации или пытался из него уехать, укажет вам на кучу ошибок. Следует приглашать очевидцев для консультаций хотя бы";
- "Позорный "фильм", позорные извинения. Вы живете в совершенно ином мире, крайне далеком от реалий, но танцуете на костях настоящих жертв войны".