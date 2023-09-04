Відомо, що компанія намагалася створити художній фільм, що розкриває тему "дитина на війні". За їхніми словами, ця тема на сьогодні надзвичайно актуальна через її масовість, на жаль, адже йдеться про тисячі дитячих життів і доль, які зламались в один день.
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Команда фільму "Юрик" звернулася до маріупольців
Художня стрічка "Юрик" вийшла на телеканалі СТБ 24 серпня. Після прем'єри, фільм викликав гостру критику в соціальних мережах, настільки, що мешканці Маріуполя вимагали від творців стрічки вибачень, видалення її з YouTube і скасування подальших показів.
У зв'язку з цим команда фільму опублікувала заяву, у якій зазначила, що не знімала історичних хронік і документальне кіно. Втім, наголосила, що у "Юрику" є справжні історії людей, що дійсно мали місце під час облоги Маріуполя.
"Ми намагались розповісти історію українських дітей і привернути увагу світу до цієї важкої теми через художнє осмислення і художні образи. Ми чуємо і поважаємо реакцію українців, яких обурює неповне і полегшене відтворення реальності окупованого Маріуполя у фільмі. Ми вже вжили заходів, аби "Юрик" не позиціювався як заснований на реальних подіях", – написали вони.
Автори фільму також внесуть зміни у фільм – доповнять його документальними фактами. "Реальність була набагато жорсткішою, ніж її художнє осмислення. Цей документальний постскриптум буде створено в співпраці з маріупольцями, які опікуються фіксацією російських злочинів, і захисниками міста", – зазначили вони у заяві.
До того ж будь-які згадки ОБСЄ будуть вилучені з фільму. "На це нам потрібен час, сподіваємось на розуміння. По готовності обов'язково сповістимо усіх наших глядачів", підсумувала команда.
Реакція глядачів
- "Хайпанути і обі*ратись! Ви хоча б з людьми поспілкувалися з Маріуполя!";
- "Таке собі пояснення, і пропозиції доповнити, щось виправити. Пізно. Зніміть з прокату. Так буде чесно. А потім, якщо зможете, зніміть інше кіно на тему війни. Тільки не про Маріуполь, бо ви нас дуже образили";
- "Чому в фільмі жодного разу прямо і відкрито не зазначено, що напала на Україну Росія? Що за таємничі "погані люди"?";
- "Ви не уявляєте то пекло, яке пережили маріупольці. Ми також не уявляли, як можливе таке варварський розвиток подій у 21 сторіччі, але це було. І не було у нас взагалі ані хліба, ані зв'язку, ані ОБСЄ, але були тисячі загиблих, трупи на вулицях, суцільний жах окупованого місця";
- "Ви не почули нас, Маріупольців! Те, що ви робите, – тільки погіршує ситуацію у суспільстві! Ви не принесли публічних вибачень нам, маріупольцям! А хочете просто "згладити" конфлікт, прибрав підпис і все... Не ганьбитесь! Приберіть фільм зовсім з екранів!";
- "Це добре, що ви визнали помилку. Погано, що фільм наповнений багатьма моментами, які викривлюють події. І це стосується не тільки Маріуполя. Це непрофесійно, бо будь-яка людина, яка була в окупації чи намагалась з неї виїхати, вкаже вам на купу помилок. Варто запрошувати очевидців для консультацій хоча б";
- "Ганебний "фільм", ганебні вибачення. Ви живете в абсолютно іншому світі, вкрай далекому від реалій, але танцюєте на кістках дійсних жертв війни".