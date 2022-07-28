Южнокорейская актриса стала самой красивой женщиной в мире: соблазнительные фото звезды

Журнал Nubia Magazine провел опрос среди читателей и выбрал самую красивую женщину мира. Ею стала южнокорейская актриса Ким Джису.

Как известно, Nubia Magazine провел опрос среди своих читателей. Голосование длилось 5 месяцев.

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Ким Джису – самая красивая женщина мира по версии Nubia Magazine

В конкурсе приняли участие 20 знаменитых женщин. Конкурс собрал один миллион голосов из 116 стран мира. 500 тысяч голосов получила актриса, певица и фотомодель Ким Джису.

Лидерами голосования стали Мексика, Перу, Колумбия, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Аргентина, Бразилия, Алжир, Таиланд, Филиппины, ОАЭ, Индонезия, Сингапур, Япония, США, Испания, Южная Корея и другие.

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Ким Джису: основные факты из жизни

Родилась 3 января 1995 года в городе Сеул, столице Южной Кореи. В 2011 году стала стажером в компании YG Entertainment. Ким Джису – участница девичьей группы Blackpink, а также является послом бренда Dior.

В 2016 году актриса появилась в дораме "Продюсер". В 2017 году появилась в дораме "Айдол на полставки". С 5 февраля 2017 по 4 февраля 2018 была ведущей музыкальной программы Inkigayo. В том же году Джису сыграла в эпизодической роли в даре "Хроники Асадаля". А 14 октября 2020 вышел документальный фильм о группе от Netflix Light Up the Sky. Это документальный фильм 2020 года режиссера Кэролайн Сух, рассказывающий историю южнокорейской девочки группы Blackpink как коллег по группе и как отдельных людей, а также подробно рассказывает об их росте.

В 2021 году Джису сыграла главную роль в корейском южнокорейском телесериале "Подснежник", где появилась в образе студентки университета.

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