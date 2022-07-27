Как известно, Nubia Magazine провел опрос среди своих читателей. Голосование длилось 5 месяцев.

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Китайский актер стал самым красивым мужчиной года

Сообщается, что в голосовании приняли 4 миллиона человек со всего мира. Читатели выбрали лучшим мужчиной в 2022 году китайского актера Сяо Чжань, который стал известен благодаря ролям в таких фильмах и сериалах:

"Неукротимый: Повелитель Чэньцин";

"Волк";

"Боевой континент".

Претендентами на звание красивого были и другие знаменитости, среди которых:

участник группы BTS Киа V Тхехен;

футболист Криштиану Роналду;

певец Джастин Бибер;

актеры Генри Кавилл, Тимоти Шаламе, Ван Бо и Том Холланд.

Как выглядит самый красивый мужчина года Сяо Чжань / Фото из инстаграма звезды

Сяо Чжань: основные факты из жизни

Родился 5 октября 1991 года в центральной части Китая. Учился в Чунцинском университете технологий и бизнеса.

Кроме актерской карьеры, мужчина прекрасно владеет голосом. Его трек Spot Light 2020 года попал в книгу рекордов Гиннеса. За 24 часа песню скачали более 25 миллионов раз.

Прорывом в карьере Сяо Чжаня стала широко известная даром "Неугомонный: Повелитель Чэньцин" (2019 год). Как известно, в китайской версии Tencent Video она собрала более 9 млрд просмотров.

Позже он сыграл главную роль в самом кассовом фильме Китая "Нефритовая династия", который через 18 дней после премьеры собрал 1,2 миллиарда гривен.

В этом году Сяо попал в список Forbes 30 Under 30 и основал собственную студию XZ Studio.