Как известно, "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли превзошел "Титаник" и стал самым кассовым фильмом в карьере актера. На 55 день после премьеры картина собрала 623 миллиона долларов в США, а в мировом прокате – более 1,2 миллиарда долларов. К тому же, это без показа в России и Китае, передает 24 канал.

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Том Круз – самый богатый актер в США

Как пишет издание Variety, Том Круз – сверхчеловек, если дело доходит до поездок по миру с рекламой своего фильма, несмотря на то, что он не дает интервью прессе. "Большинство актеров не стоят того, что им платят, но Том Круз и Двейн Джонсон оправдывают свои зарплаты", – говорится в сообщении.

Его гонорар за фильм "Топ Ган: Мэверик" – более 100 миллионов долларов. Много ли это, спросите вы? Например, Apple заплатит 30 миллионов долларов Леонардо Ди Каприо за воссоединение с Мартином Скорсезе в исторической драме "Убийцы цветочной луны", а также 35 миллионов долларов Виллу Смиту за участие в триллере о беглых рабах "Эмансипация". Чтобы не отставать, Netflix выделит 20 миллионов долларов Крису Хэмсворту и 10 миллионов долларов Милли Бобби Браун, чтобы они снова сыграли свои роли в грядущих сиквелах "Эвакуации" и "Энолы Холмс".



Конечно, 100 миллионов долларов – это много. Из-за таких гонораров Том Круз и возглавил список самых оплачиваемых звезд Голливуда.

Кто сколько зарабатывает в Голливуде: список самых оплачиваемых звезд

Том Круз – "Топ Ган: Мэверик" – 100 миллионов долларов; Уилл Смит – "Эмансипация" – 35 миллионов долларов; Леонардо Ди Каприо – "Убийцы цветочного месяца" (Apple) – 30 миллионов долларов; Брэд Питт – фильм о "Формуле-1" (Apple) – 30 миллионов долларов; Двейн Джонсон – "Черный Адам" (Warner Bros.) – 22,5 миллиона долларов; Уилл Феррелл – "В духе Рождества" – 20 миллионов долларов; Крис Гемсворт – "Тайлер Рейк 2" (Netflix) – 20 миллионов долларов; Он Дизель – "Форсаж 10" – 20 миллионов долларов; Том Гарди – "Веном 3" – 20 миллионов долларов; Хоакин Феникс – "Джокер 2" – 20 миллионов долларов; Райан Рейнольдс – "Spirited" – 20 миллионов долларов; Дензел Вашингтон – "Праведник 3" – 20 миллионов долларов; Джейсон Момоа – "Аквамен 2" – 15 миллионов долларов; Эдди Мерфи – "Полицейский из Беверли-Хиллз 4" – 15 миллионов долларов; Крис Пайн – сиквел "Звездного пути" – 13 миллионов долларов; Райан Гослинг и Марго Робби за "Барби" - по 12,5 миллиона долларов; Милли Бобби Браун – сиквел "Энола Голмс" (Netflix) – 10 миллионов долларов; Тимоти Шаламе – "Вонка" – 9 миллионов долларов; Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон – "Опенгеймер" – по 4 миллиона долларов; Аня Тейлор-Джой – "Фуриоса" – 1,8 миллиона долларов.

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Фильмография Тома Круза

Том Круз сыграл в большом количестве известных кинолент, которые имели большой успех в кинопрокате. Его фильмография насчитывает более 50 проектов.

К ранним работам звезды можно отнести комедию "Рискованный бизнес" (1983 год), где он сыграл влюбившегося в шлюху школьника. Эта работа принесла Крузу первую большую популярность. Далее пришел черед к большому хиту - "Ас" (1986 год). В этом фильме актер сыграл очень привлекательно, закрыв своей внешностью недостатки в сюжете. Позже снялся в картинах с уже известными звездами того времени – Дастином Гоффманом ("Люди дождя" 1988 год), Полом Ньюменом ("Цвет денег", 1986 год), Джеком Николсоном ("Несколько хороших парней", 1992 год), Джином Гекменом ("Фирма", 1993 год).



Том Круз в фильме "Человек дождя" / Фото из Кинориума

Первую номинацию на Оскар в 1989 году принесла роль Рона Ковича – молодого идеалистического новобранца – в фильме "Рожденный четвертого июля". В 1996 году актер начал свой долгий путь в проекте "Миссия невыполнима" – это сейчас самое прибыльное амплуа Тома как актера и самый успешный проект Тома как продюсера.

Очень интересен его образ неудачника в ленте 1996 года "Джерри Магвайри" и роль ведущего шоу в картине "Магнолии" 1999 года, за которую он получил номинацию на Оскар.

2000 год начался его работой в проекте "Миссия невыполнима 2", которая продолжается до сих пор. Пока Том Круз наслаждается успехом фильма в прокате "Топ Ган: Мэверик", к выходу в 2024 году готовится 8 часть "Миссии невыполнимой". Последние годы Том Круз действительно посвятил участию в серии боевиков, где сам выполняет все свои трюки.

18 мая 2022 года перед показом фильма "Топ Ган: Мэверик" в Каннах президент фестиваля Пьер Лескюр объявил о почетной награде для Тома Круза. Голливудский актер получил Золотую пальмовую ветвь.

"Топ Ган: Мэверик" – самый кассовый фильм в карьере актера: о чем фильм

Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. На "Мэверик" ждут невероятные испытания не умения, а чувства.

В трейлере мы видим, как Том Круз в свои почти 60 лет сидит в очках и шлеме в кабине истребителя, прыгает, выполняет опасные трюки, кичится торсом и чувствует себя счастливо. Удастся ли Крузу справиться с новыми вызовами и ролью воздушного ковбоя? Узнаете после просмотра ленты.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер