Як відомо, "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом в головній ролі перевершив "Титанік" і став найкасовішим фільмом у кар’єрі актора. На 55 день після прем’єри картина зібрала 623 мільйони доларів у США, а у світовому прокаті – понад 1,2 мільярда доларів. До того ж це без показу в Росії та Китаї, передає 24 канал.

Читайте також Грає ту саму роль вже 35 років, – Мікі Рурк розкритикував Тома Круза

Том Круз – найбагатший актор у США

Як пише видання Variety, Том Круз – надлюдина, якщо справа доходить до поїздок по світу з рекламою свого фільму, попри те, що він не дає інтерв’ю пресі. "Більшість акторів не варті того, що їм платять, але Том Круз і Двейн Джонсон виправдовують свої зарплати", – йдеться у повідомленні.

Його гонорар за фільм "Топ Ґан: Меверік" – понад 100 мільйонів доларів. Чи багато це, спитаєте ви? Наприклад, Apple заплатить 30 мільйонів доларів Леонардо Ді Капріо за возз'єднання з Мартіном Скорсезе в історичній драмі "Вбивці квіткового місяця", а також 35 мільйонів доларів Віллу Сміту за участь у трилері про рабів-втікачів "Емансипація". Щоб не відставати, Netflix виділить 20 мільйонів доларів Крісу Хемсворту і 10 мільйонів доларів Міллі Боббі Браун, щоб вони знову зіграли свої ролі у прийдешніх сиквелах "Евакуації" та "Еноли Холмс".



То, звісно, 100 мільйонів доларів – це багато. Через такі гонорари Том Круз й очолив список найоплачуваніших зірок Голлівуду.

Хто скільки заробляє у Голлівуді: список найоплачуваніших зірок

Том Круз – "Топ Ґан: Меверік" – 100 мільйонів доларів; Вілл Сміт – "Емансипація" – 35 мільйонів доларів; Леонардо Ді Капріо – "Вбивці квіткового місяця" (Apple) – 30 мільйонів доларів; Бред Пітт – фільм про "Формулу-1" (Apple) – 30 мільйонів доларів; Двейн Джонсон – "Чорний Адам" (Warner Bros.) – 22,5 мільйона доларів; Вілл Феррелл – "У дусі Різдва" – 20 мільйонів доларів; Кріс Гемсворт – "Тайлер Рейк 2" (Netflix) – 20 мільйонів доларів; Він Дизель – "Форсаж 10" – 20 мільйонів доларів; Том Гарді – "Веном 3" – 20 мільйонів доларів; Хоакін Фенікс – "Джокер 2" – 20 мільйонів доларів; Раян Рейнольдс – "Spirited" – 20 мільйонів доларів; Дензел Вашингтон – "Праведник 3" – 20 мільйонів доларів; Джейсон Момоа – "Аквамен 2" – 15 мільйонів доларів; Едді Мерфі – "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 4" – 15 мільйонів доларів; Кріс Пайн – сиквел "Зоряного шляху" – 13 мільйонів доларів; Раян Гослінг та Марго Роббі за "Барбі" – по 12,5 мільйона доларів; Міллі Боббі Браун – сиквел "Енола Голмс" (Netflix) – 10 мільйонів доларів; Тімоті Шаламе – "Вонка" – 9 мільйонів доларів; Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон – "Опенгеймер" – по 4 мільйони доларів; Аня Тейлор-Джой – "Фуріоса" – 1,8 мільйона доларів.

До речі Спідниця та рожева сорочка: образ Бреда Пітта на прем’єрі нового фільму здивував фанатів

Фільмографія Тома Круза

Том Круз зіграв у великій кількості відомих кінострічок, які мали великий успіх у кінопрокаті. Його фільмографія налічує понад 50 проєктів.

До ранніх робіт зірки можна віднести комедію "Ризикований бізнес" (1983 рік), де він зіграв школяра, який закохався у повію. Ця робота принесла Крузу першу велику популярність. Далі прийшла черга до великого хіта – "Ас" (1986 рік). У цьому фільмі актор зіграв дуже привабливо, закривши своєю зовнішністю недоліки у сюжеті. Пізніше знявся у картинах з вже відомими зірками на той час – Дастіном Гоффманом ("Люди дощу" 1988 рік), Полом Ньюменом ("Колір грошей", 1986 рік), Джеком Ніколсоном ("Декілька хороших хлопців", 1992 рік), Джином Гекменом ("Фірма", 1993 рік).



Том Круз у фільмі "Людина дощу" / Фото з Кіноріуму

Першу номінацію на Оскар у 1989 році принесла роль Рона Ковича – молодого ідеалістичного новобранця – у фільмі "Народжений четвертого липня". У 1996 році актор почав свій довгий шлях у проєкті "Місія нездійсненна" – це наразі найприбутковіше амплуа Тома як актора і найуспішніший проєкт Тома як продюсера.

Дуже цікавим є його образ невдахи у стрічці 1996 року "Джеррі Магвайрі" та роль ведучого шоу у картині "Магнолії" 1999 року, за яку він отримав номінацію на Оскар.

2000 рік розпочався його роботою у проєкті "Місія нездійсненна 2", яка продовжується досі. Поки Том Круз насолоджується успіхом стрічки у прокаті "Топ Ґан: Меверік", до виходу у 2024 році готується 8 частина "Місії нездійсненної". Останні свої роки Том Круз справді присвятив участі у серії бойовиків, де сам виконує всі свої трюки.

18 травня 2022 року перед показом фільму "Топ Ґан: Меверік" у Каннах президент фестивалю П'єр Лескюр оголосив про почесну нагороду для Тома Круза. Голлівудський актор отримав Золоту пальмову гілку.

"Топ Ґан: Меверік" – найкасовіший фільм у кар’єрі актора: про що фільм

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. На "Меверіка" чекають неймовірні випробування не на вміння, а на почуття.

У трейлері ми бачимо, як Том Круз у свої майже 60 років сидить в окулярах і шоломі в кабіні винищувача, стрибає, виконує небезпечні трюки, хизується торсом і почуває себе щасливо. Чи вдасться Крузу справитись з новими викликами та роллю повітряного ковбоя? Дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер