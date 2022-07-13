У цьому році "Топ Ґан: Меверік" став найкасовішим фільмом у кар’єрі Круза. За місяць після прем’єри фільм зібрав мільярд доларів у прокаті, не враховуючи збори у Росії та Китаї. Попередньо зі зборами у майже 800 мільйонів доларів могла похвалитися творча команда картини "Місія нездійсненна: Наслідки".

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Мікі Рурк розкритикував Тома Круза

У зв’язку з цією новиною Мікі Рурк висловив журналісту Пірсу Моргану на його ток-шоу "Пірс Морган без цензури" свою думку щодо успіху картини та кар’єри Тома Круза. Як повідомляє Vanity Fair, він назвав одного із найбільш високооплачуваних акторів сучасності "недоречним" і заявив, що він "грає одну й ту саму роль упродовж 35 років".

Коли Морган запитав, чи був Рурк вражений тим, що Круз зіграв у фільмі "Топ Ґан: Меверік", який заробив понад 1 мільярд доларів у всьому світі, Рурк посміявся над цим питанням. "Для мене це нічого не означає", – сказав Рурк.

Цей хлопець грає ту саму роль уже 35 років. Я не поважаю це,

– зазначив він.

Далі Рурк сказав, що його "не хвилюють гроші та влада", і наголосив на роботі акторів, яких він дійсно високо цінує. "Мене хвилює, коли я дивлюся роботи Аль Пачіно, Кріса Вокена, ранні роботи Де Ніро, а також проєкти Річарда Гарріса і Рея Вінстона. Я хочу бути схожим на них. Монтгомері Кліфт та Марлон Брандо в минулому. Багато хлопців намагалися стати акторами".

Після невеликої критики Роберта де Ніро, журналіст спитав Рурка про Тома Круза, чи вважає він його хорошим актором. Після короткої мовчанки він відповів, що Круз немає значення у його світі.

Мікі Рурк назвав Тома Круза недоречним актором: дивіться відео

Що відомо про акторську кар’єру Тома Круза

Сьогодні Том Круз – один із найпопулярніших акторів Голлівуду, до того ж найбільш високооплачуваний. Том Круз зіграв у великій кількості відомих кінострічок, які мали великий успіх у кінопрокаті. Його фільмографія налічує понад 50 проєктів.

До ранніх робіт зірки можна віднести комедію "Ризикований бізнес" (1983 рік), де він зіграв школяра, який закохався у повію. Ця робота принесла Крузу першу велику популярність. Далі прийшла черга до великого хіта – "Ас" (1986 рік). У цьому фільмі актор зіграв дуже привабливо, закривши своєю зовнішністю недоліки у сюжеті. Пізніше знявся у картинах з вже відомими зірками на той час – Дастіном Гоффманом ("Люди дощу" 1988 рік), Полом Ньюменом ("Колір грошей", 1986 рік), Джеком Ніколсоном ("Декілька хороших хлопців", 1992 рік), Джином Гекменом ("Фірма", 1993 рік).

Першу номінацію на Оскар у 1989 році принесла роль Рона Ковича – молодого ідеалістичного новобранця – у фільмі "Народжений четвертого липня". У 1996 році актор почав свій довгий шлях у проєкті "Місія нездійсненна" –це наразі найприбутковіше амплуа Тома як актора і найуспішніший проєкт Тома як продюсера.

Дуже цікавим є його образ невдахи у стрічці 1996 року "Джеррі Магвайрі" та роль ведучого шоу у картині "Магнолії" 1999 року, за яку він отримав номінацію на Оскар.

2000 рік розпочався його роботою у проєкті "Місія нездійсненна 2", яка продовжується досі. Поки Том Круз насолоджується успіхом стрічки у прокаті "Топ Ґан: Меверік", до виходу у 2024 році готується 8 частина "Місії нездійсненної". Останні свої роки Том Круз справді присвятив участі у серії бойовиків, де сам виконує всі свої трюки.

18 травня 2022 року перед показом фільму "Топ Ґан: Меверік" у Каннах президент фестивалю П'єр Лескюр оголосив про почесну нагороду для Тома Круза. Голлівудський актор отримав Золоту пальмову гілку.

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Чим особливий новий фільм з Томом Крузом

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. На "Меверіка" чекають неймовірні випробування не на вміння, а на почуття.

У трейлері ми бачимо, як Том Круз у свої майже 60 років сидить в окулярах і шоломі в кабіні винищувача, стрибає, виконує небезпечні трюки, хизується торсом і почуває себе щасливо. Чи вдасться Крузу справитись з новими викликами та роллю повітряного ковбоя? Дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер