К 50-летию фильма: что показали в специальном трейлере "Крестного отца"

Студия Paramount Pictures показала специальный трейлер к 50-летию легендарного фильма "Крестный отец" 1972 года. В нем сообщают, что перезапуск картины выйдет в некоторых кинотеатрах Dolby Cinema и AMC 24 февраля 2022 года в США.

Интересно, что "Крестного отца" часто называют "лучшим фильмом всех времен", попавшим в бесчисленное количество рейтинговых списков. Картина получила три Оскара в категориях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшая мужская роль".

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22 марта вся трилогия тоже впервые выйдет в 4К, хотя вместе с ней будет новая режиссерская версия "Крестного отца 3". Фрэнсис Форд Коппола сделал другое начало и окончание фильма, а также добавил музыкальные сцены и эпизоды, которых еще не видели зрители. Каппола заявил, что эта версия будет ближе к его первоначальному замыслу, который в 1990 году корректировали представители Paramount Pictures.

Почти 1 000 часов режиссер занимался цветокоррекцией. Кроме того, 4 000 часов ушло на устранение пятен и разрывов.

Я очень горжусь "Крестным отцом",

– заявил режиссер.

В трейлере показали классические сцены фильма с участием Марлона Брандо, Аль Пачино, Джеймса Каана, Дайана Китона, Роберта Дюваля и Талии Шайр. Трилогия основана на книгах Марио Пьюзо.

"Крестный отец" 2022: смотрите специальный трейдер к 50-летию