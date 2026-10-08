Новая экранизация Стейнбека свела всех с ума: что скрывают съемки "К востоку от Эдема"

Netflix в очередной раз доказал, что для создания хита вовсе не обязательно снимать сериал о серийном убийце, миллиардере с темным прошлым или подростках, спасающих мир между уроками. На этот раз платформа взяла за основу роман Джона Стейнбека 1952 года, пригласила Флоренс Пью и превратила почти 75-летнюю классику в один из самых популярных сериалов момента.

Как сообщает 24 Канал, сериал "К востоку от Эдема" вышел 1 октября и уже в первую неделю возглавил глобальный рейтинг англоязычных сериалов Netflix – 6,5 миллиона просмотров. Более того, успех экранизации вернул роман Стейнбека в книжные чарты. Классика, как оказалось, не умирает – ей просто иногда нужна Флоренс Пью.

О чем сериал "К востоку от Эдема"

Это масштабная семейная сага о любви, ревности, предательстве и борьбе между добром и злом. В центре истории – семья Трасков и загадочная Кэти Эймс, чье появление навсегда меняет жизнь нескольких поколений.

Сериал охватывает десятилетия и показывает, как старые обиды и ошибки родителей передаются по наследству детям. Так что это не просто костюмная драма, а история об очень токсичной семье, к которой Netflix просто добавил красивые пейзажи и Флоренс Пью.



"К востоку от Эдема": смотреть трейлер

Калифорнию нашли… в Новой Зеландии

События "К востоку от Эдема" неразрывно связаны с калифорнийской долиной Салинас. Поэтому логично было бы снимать сериал именно там. Но всю съемочную группу отправили за более чем 6 тысяч миль от Калифорнии – в Новую Зеландию. По словам автора сериала Зои Казан, современная долина Салинас уже слишком изменилась, тогда как в Новой Зеландии удалось найти нетронутые пейзажи и большое количество сохранившейся викторианской архитектуры.

Флоренс Пью местность понравилась настолько, что актриса даже задумывалась о переезде. Освоиться ей помог давний друг Тайка Вайтити, который познакомил Пью со своим окружением.

Но просто найти красивые холмы было недостаточно. Часть домов семьи Трасков построили с нуля. И вот здесь художники-постановщики решили, что дьявол действительно кроется в деталях.

В декорациях делали старые отверстия от гвоздей, оставляли на стенах более светлые пятна там, где якобы десятилетиями висели семейные фотографии, а под крышами даже нанесли искусственный птичий помет, потому что там должны были гнездиться птицы. Вероятность того, что зритель поставит сериал на паузу со словами "О, прекрасно воссозданный помет начала XX века", невелика. Но атмосфера, очевидно, важнее.

Как создавали костюмы

Над образами героев работала художница по костюмам Кирсти Кэмерон. Она опиралась на исторические фотографии и живопись конца XIX – начала XX века, но костюмы должны были не только передать дух эпохи.

Особенно это заметно на Кэти в исполнении Флоренс Пью: сначала ее наряды светлые и почти невинные, а по мере развития сюжета становятся темнее и сдержаннее. Так одежда постепенно подчеркивает трансформацию героини и ее все больший контроль над окружающими.

У Флоренс Пью даже не было конкуренток



"К востоку от Эдема" / Фото Netflix



Главную роль Кэти Эймс получила Флоренс Пью, причем кастинга в традиционном понимании почти не было. Зои Казан рассказала, что Пью была единственной актрисой, которую она видела в этом образе.

Актриса присоединилась к проекту еще на раннем этапе и стала не только исполнительницей главной роли, но и исполнительным продюсером. Всего над масштабным сериалом работали более 600 членов съемочной группы и около 100 актеров.

Образ Кэти менялся вместе с ней. И даже прически здесь имеют скрытый смысл. В течение примерно 25 лет жизни героини волосы сначала формируют нечто похожее на кошачьи ушки, а впоследствии становятся более острыми и напоминают уже дьявольские рога. Макияж, шрам на лице и костюмы также постепенно показывают, как Кэти переходит от уязвимости к контролю над окружающими.

В сериале есть еще одна красивая семейная история

Для Зои Казан "К востоку от Эдема" – далеко не случайный проект. Ее дед Элиа Казан снял знаменитую экранизацию романа 1955 года с Джеймсом Дином.

Спустя более 70 лет его внучка вернулась к той же истории уже в качестве сценаристки, шоураннера и продюсера. Причем сериал значительно масштабнее фильма 1955 года: старая картина сосредоточивалась преимущественно на финальной части романа, тогда как новая версия пытается показать историю нескольких поколений.

Правда, вместить огромный роман в семь серий все равно не удалось. Авторы сознательно отказались от значительной части сюжетной линии семьи Гамильтонов и сосредоточились прежде всего на Трасках и Кэти. Продюсер Джеб Стюарт признавал, что это был рискованный шаг.

Что говорят критики о сериале "К востоку от Эдема"



"К востоку от Эдема" / Фото Netflix



Пока что риск, похоже, оправдался. На Rotten Tomatoes сериал имеет 87% положительных рецензий критиков и 83% от зрителей. Критики особенно отмечают игру Флоренс Пью и Хун Ли, моральные конфликты и роскошную картинку.

The Guardian назвал "К востоку от Эдема" блестящей и увлекательной семейной сагой, хотя и отметил: экранизации порой не хватает философской глубины Стейнбека. Другими словами, роман заставлял размышлять о природе добра и зла, а Netflix местами добавляет чуть больше сочной семейной драмы. И, судя по просмотрам, зрители не особо протестуют.

Больше всего споров вызвала именно Кэти. У Стейнбека она – почти демоническое воплощение зла, тогда как сериал пытается объяснить ее жестокость травматическим прошлым и сделать героиню более человечной.

В целом, "К востоку от Эдема" – это красивая, мрачная и местами очень токсичная семейная история, где люди влюбляются не в тех, ненавидят самых близких и десятилетиями передают свои травмы следующему поколению.

А как снимали другой фильм, который в этом году произвел фурор в прокате.