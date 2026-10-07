24 Канал рассказывает , как снимали фильм "Майкл", почему главную роль отдали родному племяннику певца, где воссоздавали "Thriller", почему съемочная группа вернулась к реальным местам из жизни Джексона и и через что финал пришлось фактически переделывать.

"Майкл"

Год: 2026

Жанр: биографическая музыкальная драма

Режиссер: Антуан Фукуа

IMDb: 7,4

Продолжительность: 2 часа 7 минут

О чем фильм "Майкл"



Фильм "Майкл" / Фото imdb



"Майкл" рассказывает о пути Джексона от мальчика-солиста The Jackson 5 до артиста, который поставил перед собой довольно скромную цель – стать величайшей поп-звездой мира.

В центре истории – сложные отношения с отцом Джо Джексоном, переход к сольной карьере, работа над альбомами Off the Wall и Thriller, знаменитое появление "лунной походки" и период, когда Майкл превратился из очень успешного исполнителя в культурный феномен. Фильм охватывает период вплоть до тура Bad в конце 1980-х.

Роль Майкла сыграл его родной племянник

Роль получил Джаафар Джексон – сын Джермейна Джексона и племянник Майкла. Причем "Майкл" стал его дебютом в полнометражном кино.

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Джаафар рассказывал, что целый год скрывал от собственной семьи, что получил роль. Даже его мама не знала. Когда она наконец увидела сына в образе Майкла на съемочной площадке, то, по словам актера, пережила очень эмоциональный момент.

Антуан Фукуа подчеркивал, что Джаафар не просто пытался механически копировать своего дядю. Он должен был передать его голос, пластику и характер. Особенно интересно, что до этого у актера не было профессионального опыта ни в кино, ни в танцах.

В фильме звучит не только голос настоящего Майкла Джексона. Джаафар подтвердил, что пел вживую во время съемок, а в финальной звуковой дорожке его вокал совместили с записями Майкла. В некоторых сценах в студии Джаафар поет сам, в том числе а капелла. Молодого Майкла сыграл Джулиано Крю Валди, который также исполнял вокальные партии.

"Thriller" вернулся туда, где все начиналось

Одним из главных принципов производства была максимальная аутентичность. Культовый "Thriller" воссоздавали на Union Pacific Avenue в Лос-Анджелесе – на той самой улице, где Джексон танцевал в клипе 1983 года. Съемочная группа также использовала знаменитый дом из клипа на Carroll Avenue.

Также создатели вернулись в Pasadena Civic Auditorium, где Джексон в 1983 году выступил на Motown 25 и впервые показал телезрителям свой "мунвок". Сцену воссоздали там же, включая хореографию и оформление.

Снимали даже в настоящем Neverland



Фильм "Майкл" / Фото imdb



Часть фильма снимали в местах, непосредственно связанных с Джексоном. Среди них – Neverland Ranch, семейный дом Джексонов Hayvenhurst в Энсино, Millennium Biltmore Hotel и Orpheum Theatre в Лос-Анджелесе. Создатели сотрудничали с нынешними владельцами Neverland, чтобы восстановить облик поместья для съемок.

Особенно символичным стал Hayvenhurst: Джаафар сам проводил там время, готовясь к роли, фактически работая в доме, где жил его дядя.

Для костюмов изучили более 800 страниц материалов

Художница по костюмам Марси Роджерс не могла просто зайти в магазин и сказать: "Дайте что-нибудь красное, блестящее и максимально в стиле Майкла".

Для подготовки команда проработала более 800 страниц исследований, получила доступ к архиву одежды Джексона и изучала старые журналы и фотографии.

Роджерс обращала внимание даже на тип кристаллов, бисера и точные оттенки ткани. Например, красные куртки из "Thriller" и "Beat It" не одного цвета, и в фильме это учли.

Финал пришлось переснимать практически с нуля



Фильм "Майкл" / Фото imdb



Самая большая производственная драма произошла уже после основных съемок. Первоначальная версия третьего акта затрагивала обвинения против Джексона 1993 года. Однако юристы его наследников обнаружили пункт в предыдущем юридическом соглашении с Джорданом Чендлером, который не позволял изображать или упоминать его в фильме.

Из-за этого финал пришлось полностью переписать. Летом 2025 года актеры вернулись еще на 22 дня дополнительных съемок, а расходы на переделку оценивались примерно в 10–15 миллионов долларов. Из-за этого премьера фильма несколько раз переносилась. В готовом варианте история заканчивается на пике славы Джексона – во время тура Bad.

Не все Джексоны захотели появиться в фильме

В фильме отсутствуют несколько членов знаменитой семьи. В частности, Джанет Джексон отказалась от того, чтобы ее изображали в фильме. Ла Тоя Джексон позже подтвердила, что сестре предлагали принять участие в этой истории, но она вежливо отказалась.

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